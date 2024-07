In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop in de Formule 1 begonnen met het vallen van de vlag in België. Vanzelfsprekend viel er na de heerlijke en zinderende Grand Prix van zondag nog genoeg na te bespreken. Zo was er de spannende strijd om de overwinning op Spa-Francorchamps en zagen we na afloop van de race hoe George Russell plotseling gediskwalifceerd werd wegens een te lichte auto. Op maandag waren er twee teams die daarnaast belangrijk nieuws op het gebied van de line-up bekendmaakten: Carlos Sainz rijdt vanaf volgend seizoen voor het team van Williams, terwijl de zwaar onder druk liggende Sergio Pérez ook na de zomerstop voor Red Bull Racing rijdt.

Wolff is er uit en bevestigt: deze twee coureurs zijn nog in beeld voor stoeltje in 2025

Lewis Hamilton vertrekt na afloop van dit seizoen naar Ferrari en een opvolger is nog steeds niet bekendgemaakt, maar Toto Wolff heeft in grote lijnen al helder hoe de line-up van Mercedes er in 2025 uit moet gaan zien. Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli maken nog kans op het stoeltje. "De criteria voor onze volgende coureur zijn simpel: we willen de best beschikbare coureur - en op dit moment is mijn eerste optie Kimi Antonelli." Het hele verhaal over het tweede stoeltje bij Mercedes lezen? Klik hier!

Hamilton juicht niet ondanks zege in België: "Dit is niet hoe je wil winnen"

Lewis Hamilton werd als winnaar uitgeroepen van de F1 Grand Prix van België, al was de andere Mercedes van George Russell die als eerste over de streep kwam. De laatstgenoemde werd echter gediskwalificeerd. Hamilton laat in een verklaring weten dat dit niet de manier is waarop hij wilde winnen. "Ik leef met George mee. En je wilt een race niet winnen vanwege een diskwalificatie, maar we doen tijdens de laatste paar races wel mee in het gevecht om de overwinningen", zo zegt hij onder meer in een debrief na de race. De eerste reactie van Lewis Hamilton na de DSQ van George Russell lezen? Klik hier!

Schumacher wijst schuldige in verval Red Bull aan: "Verstappen vindt het ook moeilijker"

Red Bull Racing leek aan het begin van het seizoen zo ver voor te liggen dat ze weer met gemak op de titels af konden stevenen. Inmiddels is men echter bij- en ingehaald door de concurrentie en wordt er steeds meer met vingertjes gewezen binnen het team. Ralf Schumacher legt de bal bij een naam die nog niet veel vaker genoemd is. Het hele verhaal met de uitspraken van Ralf Schumacher lezen? Klik hier!

BREAKING! Sainz vindt stoeltje voor 2025 en tekent meerjarig contract bij Williams

Het is dan eindelijk officieel: Carlos Sainz zal ná 2024 nog steeds op de Formule 1-grid staan, maar dat zal hij vanaf volgend seizoen doen in de blauwe kleuren van Williams. Een dag na de F1 Grand Prix van België heeft het team uit Grove de Madrileen aangekondigd als de opvolger van Logan Sargeant. Daarmee valt - zo lijkt het - ook het doek voor de Amerikaan in de koningsklasse. Het hele verhaal met de bekendmaking van Carlos Sainz lezen? Klik hier!

Red Bull Racing hakt lastige knoop door en gaat door met Sergio Pérez

Sergio Pérez blijft bij het team van Red Bull Racing, dat weet Erik van Haren van De Telegraaf te melden. De toekomst van de Mexicaan was lange tijd onzeker, maar het Oostenrijkse team lijkt nu de onrust achter zich te willen laten en doorgaan met Pérez, die tot eind 2025 vastligt in Milton Keynes. Christian Horner vertelde maandagmiddag het grote nieuws ten overstaan van de hele fabriek van het team. Het hele verhaal over het aanblijven van Sergio Pérez lezen? Klik hier!

