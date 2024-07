Red Bull Racing leek aan het begin van het seizoen zo ver voor te liggen dat ze weer met gemak op de titels af konden stevenen. Inmiddels is men echter bij- en ingehaald door de concurrentie en wordt er steeds meer met vingertjes gewezen binnen het team. Ralf Schumacher legt de bal bij een naam die nog niet veel vaker genoemd is.

De laatste maanden gaat het allemaal steeds minder en minder bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie leek aan het begin van het seizoen een grote voorsprong op de rest van het veld te hebben en het leek dan ook in de sterren geschreven dat de succesvolle formatie van Christian Horner met weinig tegenstand kon gaan werken aan het binnenhalen van beide wereldkampioenschappen. Inmiddels zijn we aanbeland in de zomerstop en ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit. De concurrentie heeft het gat weten te dichten en je kunt eigenlijk wel stellen dat ze inmiddels bepaalde teams zelfs een voorsprong hebben genomen.

België

Ook tijdens de Grand Prix van België, een race waar Max Verstappen de laatste jaren zoveel successen kende en telkens met twee vingers in de neus kon winnen, was het voor Red Bull een taaie middag. Uiteindelijk kon Verstappen met een goede tactiek als vierde eindigen na de diskwalificatie van winnaar George Russell, waardoor de schade wel uitstekend beperkt werd. Aan de andere kant kwam Sergio Pérez niet verder dan de zevende positie, waardoor zijn toekomst bij Red Bull nadrukkelijk op de tocht staat. Vaak wordt de Mexicaan bovendien gezien als de grootste stoorzender in de strijd om de constructeurstitel.

Waché de schuldige

Volgens Schumacher, de man die regelmatig zeer kritisch is op de prestaties van Verstappen's teamgenoot, is er een positie die nóg meer bijdraagt aan de negatieve spiraal van het team: Pierre Waché. De technicus staat er sinds het vertrek van Adrian Newey helemaal alleen voor en dat helpt het team voorlopig niet vooruit: "Eén van de belangrijkste personen heeft het team verlaten en ik vind dat zijn opvolger niet in staat is geweest om het gat te dichten", sneert hij bij Sky Sports naar Waché. "Hij moet het bewijzen als je naar de auto kijkt. Een paar dingen zijn veranderd. De auto is lastiger te besturen. Beide coureurs vinden het moeilijker, ook Max Verstappen. Red Bull moet echt ergens mee gaan komen. De vleugels zijn op dit moment niet zo groot", knipoogt hij ten slotte naar de slagzin van de energiedrankjesfabrikant.

