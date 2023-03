Lars Leeftink

Zondag 5 maart 2023

Volgens Ted Kravitz, pitreporter bij Sky Sports, heeft Red Bull noodgedwongen aanpassingen moeten doen na de testdagen. Het gaat hierbij om de rijhoogte van de RB19, een veelbesproken onderwerp dankzij de nieuwe auto's.

In Ted's Notebook laat Kravitz weten dat de vloer van de RB19 tijdens de testdagen nogal aan het slijten was. Naast porpoising kan een vloer die te dicht tegen de grond aan zit ook slijtage opleveren, iets wat volgens de regels diskwalificatie als gevolg kan hebben als dit tijdens het raceweekend te veel gebeurd. "Red Bull keek naar hun longruns tijdens de tests en dacht: Dit is veel te marginaal. Ik verwacht dat ze bang waren dat het team gestraft zou worden vanwege de slijtage van de vloer." Ondanks deze hele situatie zag Red Bull er tijdens de testdagen snel en betrouwbaar uit en twijfelde niemand aan de favoriet voor het nieuwe seizoen. Toch voerde het team volgens de Brit vervolgens veranderingen door die de klachten van Max Verstappen dit weekend kunnen verklaren.

Veranderingen in Bahrein

Het zou mede door deze veranderingen zijn dat Verstappen en Sergio Pérez op vrijdag en zaterdag nog niet heel erg tevreden waren met de RB19. Kravitz denkt dat Red Bull vooral dacht dat ze niet veel aan de succesvolle auto van vorig jaar hoefde te doen. "Ze dachten: We hebben zo'n snelle auto, dus we hoeven geen risico te nemen. Deze veranderingen hebben, volgens de geruchten, de auto niet op een geweldige manier beïnvloed." Verstappen liet na de kwalificatie weten dat er nog veel werk aan de winkel is en had ook tijdens de trainingen al klachten. Pérez liet na de kwalificatie weten dat de auto op dit moment meer geschikt is voor de race dan voor de kwalificatie.

Race in Bahrein

Ondanks deze geruchten en de klachten van de coureurs van Red Bull staan beide auto's van de regerend wereldkampioen zondag op P1 en P2. Het team hield onder meer de twee coureurs van Ferrari achter zich dankzij een dominante derde kwalificatiesessie, terwijl ook de twee auto's van Mercedes en Aston Martin niet in de buurt kwamen. Al met al zullen Verstappen en Pérez als favoriet aan de race in Bahrein beginnen. Een herhaling van vorig seizoen, toen beide auto's van Red Bull in de slotfase uitvielen, zal het team willen voorkomen.