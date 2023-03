Brian Van Hinthum

RTL Deutschland verloor dit seizoen de rechten om vier gratis races uit te zenden in Duitsland, waardoor nu het complete Formule 1-seizoen achter de betaalmuur verdwenen is. RTL-commentator Heiko Wasser heeft daarop de aanval gekozen en haalt uit richting de uitzendingen van Sky Sports. Ralf Schumacher reageert op zijn beurt terug.

De Formule 1 wordt in Duitsland al jarenlang uitgezonden op RTL Deutschland, een openbare zender die niet achter de betaalmuur gaat en zelfs voor Nederlanders gratis te ontvangen is. Daardoor was het voor sommige Nederlanders die eveneens alleen onbetaalde zenders kunnen ontvangen een mooie manier om toch nog vier keer per jaar gratis een Formule 1-race te kunnen bekijken. De Duitse omroep verloor in 2021 de rechten aan betaalzender Sky Sports, maar kon destijds nog wel een deal sluiten om vier gratis races te mogen uitzenden.

Bijzondere vergelijking

Daar is dit jaar echter een einde aan gekomen, waardoor de koningsklasse in het Formule 1-gekke Duitsland nu definitief volledig achter de betaalmuur zit. RTL Deutschland-commentator Wasser is echter totaal niet onder de indruk van de uitzendingen door Sky Sports en gooit in gesprek met BILD wat olie op het vuur in de Duitse media. "Kijken naar de Formule 1 op Sky is hetzelfde als dat je een grote liefde seks ziet hebben met een nieuwe geliefde. Vervolgens blijkt hij heel slecht in bed", zegt de sportjournalist.

Gekibbel over en weer

De woorden vallen niet voor bij Sky Sports-analist Schumacher. Hij reageert via zijn Instagram: "Beste Heiko, zulk commentaar kan je alleen maar betreurenswaardig noemen. Gewoon beschamend", klinkt de korte reactie. Wasser reageert vervolgens weer: "Ik ben gewoon bang dat de Formule 1 binnen drie jaar dood is in Duitsland. Het was misschien een beetje onbezonnen wat ik zei, maar iedereen die mij kent weet wat de Formule 1 voor mij betekent. Dan begrijp je hoeveel pijn het doet. Je weet wat ze zeggen. Alleen gebeten honden huilen. Ralf heeft mijn telefoonnummer en mag mij elk moment bellen", besluit hij nog even met een kleine sneer richting Schumacher.

