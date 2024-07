Norris verslaat Verstappen op vrijdag in België, Alpine kondigt vertrek teambaas aan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was een droge vrijdag in de Ardennen waar de eerste twee vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van België werden verreden. Max Verstappen ging het hardst van iedereen in de eerste sessie met een 1:43.372. Het Circuit de Spa-Francorchamps was door de dag heen een stuk sneller geworden en uiteindelijk was het Lando Norris die met een 1:42.260 de beste rondetijd klokte in de tweede sessie. Oscar Piastri maakte er, op twee tienden achterstand, een één-twee voor McLaren van. Verstappen moest genoegen nemen met P3, maar bleef nog wel voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Red Bull-coureur zal sowieso een lastige race tegemoet gaan. Vandaag werd namelijk bevestigd dat Verstappen een gridstraf moet incasseren voor een motorwissel. Lewis Hamilton heeft zijn oud-rivaal ondertussen advies gegeven over hoe hij zich moet gedragen. Ook de FOM is met een waarschuwing gekomen na het taalgebruik van Verstappen. Het zijn rumoerige tijden bij Alpine, want de teambaas zal eind volgende maand vertrekken na een relatief korte periode. Verder kunnen we over de toekomst van de Dutch Grand Prix nog niet echt optimistisch zijn.

Hamilton heeft duidelijk advies voor Verstappen: "Je moet je als wereldkampioen gedragen"

Max Verstappen haalde zich tijdens de Grand Prix van Hongarije bij vele mensen de woede op de hals en de drievoudig wereldkampioen zal zich ook niet bij zijn team even populair hebben gemaakt. Lewis Hamilton geeft hem richting het restant van het Formule 1-seizoen een welgemeend advies. De Brit krijgt in de Mercedes-hospitality in België de vraag hoe de Red Bull-coureur nu met de rest van het seizoen om moet gaan met de steeds hoger wordende druk: "Je moet de teamleider zijn, een teamlid. Je hoeft niet per se dé leider te zijn, maar moet wel altijd onthouden dat je voor een hele hoop mensen een teamgenoot bent. Je moet je als wereldkampioen gedragen. Niet zoals het afgelopen weekend in Hongarije het geval was," zo klinkt het ook vanuit Hamilton kritisch in zijn advies. Lees hier het hele artikel over het advies van Lewis Hamilton.

FOM waarschuwt teams na taalgebruik Verstappen in Hongarije

Max Verstappen was onderwerp van gesprek na de Grand Prix van Hongarije, waar hij meerdere uitbarstingen had op de boordradio. In aanloop naar het raceweekend op Spa-Francorchamps heeft de FOM het taalgebruik van Verstappen op tafel gegooid tijdens een commissievergadering. De Formule 1-teams zijn gewaarschuwd dat ze hun coureurs in toom moeten houden. Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, nam het voortouw tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag in Engeland en volgens The Times heeft hij die waarschuwing uitgedeeld aan de teams. Hij heeft iedereen er nogmaals aan herinnerd dat de communicatie tussen de coureurs en hun engineers live wordt uitgezonden tijdens races. Hoewel de Formule 1 een deel van de communicatie filtert, wordt een groot deel gewoon de huiskamers ingestuurd. En het FOM wil dat Verstappen en co. zich realiseren dat 'een aanzienlijk aantal nieuwe fans van de sport jong is', zo valt te lezen. Zij zouden het taalgebruik als 'aanstootgevend kunnen ervaren'. Lees hier het hele artikel over de waarschuwing van de Formule 1.

Verstappen denkt dat McLaren blijft winnen: "Maar gewoon op onszelf richten"

Max Verstappen verwacht dat het team van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri tot en met het eind van het seizoen een uitdaging zal vormen in het gevecht om het wereldkampioenschap, maar de Nederlander focust zich naar eigen zeggen vooral op zijn eigen team. "Zij zijn de sterkere ploeg en ze zullen blijven winnen, dat is wel zeker," vertelde Verstappen op de mediadag in België. "Uiteindelijk moeten we ons gewoon op onszelf richten. Ik denk dat we de dingen namelijk ook wat beter kunnen doen als het gaat om het optimaliseren van de auto. Daar gaat mijn aandacht naartoe. Het winnen van het kampioenschap speelt in je achterhoofd, maar ik denk dat we ons eerst moeten richten op het proberen om meer performance in de auto te vinden." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die meer McLaren-zeges verwacht.

Tien plaatsen gridstraf voor Verstappen in België, Tsunoda start achteraan

Het nieuws dat Max Verstappen de Grand Prix van België niet vanaf de eerste startrij zal beginnen, komt niet meer als een grote verrassing. Het was al bekend dat de drievoudig wereldkampioen een gridstraf van tien plaatsen zou incasseren, om een nieuwe verbrandingsmotor in zijn RB20 te kunnen leggen. Het is het vierde exemplaar voor de Limburger, waar er maar drie per seizoen zijn toegestaan. Yuki Tsunoda krijgt eveneens een nieuwe verbrandingsmotor, maar achterin zijn VCARB worden ook de turbo, MGU-H, MGU-K, batterij en control electronics vervangen. Dat levert de Japanner een gridpenalty op van maar liefst 60 posities en dus zal hij sowieso als laatste de race op Circuit de Spa-Francorchamps aanvangen. Lees hier het hele artikel over de gridstraffen voor de Grand Prix van België.

Bestuurlijke chaos duurt voort: Famin vertrekt als teambaas bij het team van Alpine

Bruno Famin vertrekt als teambaas bij het team van Alpine. Eerder op de dag zongen er al verschillende geruchten rond over de mogelijke opvolger van de voorman. De ene na de andere belangrijke pion vertrekt binnen de formatie, dus intern liep het al niet lekker bij Alpine, terwijl recent de toch enigszins controversiële Flavio Briatore binnen werd gehaald als adviseur om het team weer boven water te krijgen. Of hij iets met het vertrek van Famin te maken heeft, is de grote vraag. Het team van Alpine maakt in België echter via de officiële kanalen bekend dat het - relatief korte - tijdperk Famin tot een einde komt. Per eind augustus legt hij zijn taken bij Alpine als teambaas neer en gaat hij verder met andere werkzaamheden. Het team meldt bovendien dat er op korte termijn een opvolger gepresenteerd wordt. De naam van Hitech-baas Oliver Oakes wordt veelvuldig genoemd in de paddock. Lees hier het hele artikel over het vertrek van Bruno Famin.

Circuitdirecteur Zandvoort duidelijk over toekomst Dutch GP: "Op dit moment is 2025 de laatste race"

De Dutch Grand Prix van 2025 is op dit moment de laatste Formule 1-race op Zandvoort, zo weet circuitdirecteur Robert van Overdijk te melden. Hij legt uit dat het totaalplaatje moet kloppen voor de baan in de Noord-Hollandse duinen, maar dat dat niet zo vanzelfsprekend is. "Als je het feitelijk vraagt, dan is het op dit moment zo dat 2025 de laatste race is die we op Zandvoort hebben," begon Van Overdijk tegenover Viaplay. "Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken, niet met allerlei partijen en mensen in gesprek blijven, maar ik verwacht niet dat er binnenkort witte rook gaat komen. Daar hebben we echt nog wel de tijd voor nodig. We zullen marktinventarisatie moeten doen wat de animo onder de fans blijft voor de komende jaren en wat de animo onder het bedrijfsleven is en de overheden. Het hele economische milieu eromheen moet natuurlijk wel dusdanig blijven dat het voor ons draagbaar is, dat risico. De relatie met FOM (Formula One Management) en ik denk dat we ook dit jaar weer vol huis zullen hebben met volle tribunes. Maar wij willen dat commitment ook voor de langere termijn hebben, voordat je je contract wil verlengen." Lees hier het hele artikel over de toekomst van de Dutch Grand Prix.

