Max Verstappen haalde zich tijdens de Grand Prix van Hongarije bij vele mensen de woede op de hals en de drievoudig wereldkampioen zal zich ook niet bij zijn team even populair hebben gemaakt. Lewis Hamilton geeft hem richting het restant van het Formule 1-seizoen een welgemeend advies.

Het was tijdens de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring in Boedapest niet bepaald gezellig op de boardradio. Verstappen was eigenlijk de hele race aan het klagen richting engineer Gianpiero Lambiase: "Het is behoorlijk indrukwekkend hoe we onszelf zo laten pakken met een undercut, daarmee is mijn race compleet fucked", zo liet onder meer in duidelijke taal weten. Even later barstte de bom en liep de wereldkampioen helemaal leeg over de belabberde tactiek die zijn team hem gaf, nadat Lambiase hem wat vertelde. Na afloop kreeg de Nederlander een hoop commentaar voor zijn niet zo nette gedrag.

Veel kritiek

Met name het feit dat Verstappen zich vaak zo kritisch tegen zijn team richtte, kon niet bij iedereen op applaus rekenen. Ook na afloop van de race zette de Nederlander zijn kritische woorden richting zijn teamgenoten door: "Ik begrijp er niks van. Ze hebben alle informatie daar. Misschien moet ik dat maar in mijn eigen auto gaan bouwen, dan kan ik [de strategie] zelf doen", zo liet hij onder meer weten over de tactiek die volgens Verstappen totaal niet op orde was. Verschillende criticasters waren niet te spreken over zijn gedrag: "Ik vind dat een behoorlijk respectloze uitspraak. Op dagen als vandaag moet hij niet vergeten dat je je team achter je moet houden. Als je zo over mensen praat en zulke dingen zegt, gaat dat tegen je werken", zei Naomi Schiff van Sky Sports.

Gedragen als wereldkampioen

Het is natuurlijk inderdaad zo dat er naast Gianpiero Lambiase nog een hoop andere Red Bull-medewerkers meeluisteren op de boardradio en zij werken hard aan de successen van Verstappen. Hamilton krijgt in de Mercedes-hospitality in België de vraag hoe de Red Bull-coureur nu met de rest van het seizoen om moet gaan met de steeds hoger wordende druk: "Je moet de teamleider zijn, een teamlid. Je hoeft niet per se dé leider te zijn, maar moet wel altijd onthouden dat je voor een hele hoop mensen een teamgenoot bent. Je moet je als wereldkampioen gedragen. Niet zoals het afgelopen weekend in Hongarije het geval was", zo klinkt het ook vanuit Hamilton kritisch in zijn advies.

