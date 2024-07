De Dutch Grand Prix van 2025 is op dit moment de laatste Formule 1-race op Zandvoort, zo weet circuitdirecteur Robert van Overdijk te melden. Hij legt uit dat het totaalplaatje moet kloppen voor de baan in de Noord-Hollandse duinen, maar dat dat niet zo vanzelfsprekend is.

De Grand Prix van Nederland zal in 2025 de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap zijn. In 2021 en 2022 was de Dutch Grand Prix nog de tweede wedstrijd na de zomerstop, maar in 2023 werd Spa-Francorchamps verplaatst naar eind juli en dus werd Zandvoort de allereerste race na de zomerstop. Dat zal dit seizoen, maar ook volgend jaar weer het geval zijn. De kaartverkoop voor de 2025-editie van de Dutch Grand Prix start eind augustus van dit jaar en wellicht is het de laatste kans om de Formule 1 bij te wonen in ons thuislandje. Max Verstappen won voor de oranje-supporters in 2021, 2022 en 2023.

Artikel gaat verder onder video

👉 BESTEL HIER SNEL EN VOORDELIG JE TICKETS VIA DE GPFANS TICKETSHOP!

Binnenkort geen witte rook

"Als je het feitelijk vraagt, dan is het op dit moment zo dat 2025 de laatste race is die we op Zandvoort hebben," begon Van Overdijk tegenover Viaplay. "Dat wil niet zeggen dat we de komende maanden niet hard blijven werken, niet met allerlei partijen en mensen in gesprek blijven, maar ik verwacht niet dat er binnenkort witte rook gaat komen. Daar hebben we echt nog wel de tijd voor nodig. We zullen marktinventarisatie moeten doen wat de animo onder de fans blijft voor de komende jaren en wat de animo onder het bedrijfsleven is en de overheden. Het hele economische milieu eromheen moet natuurlijk wel dusdanig blijven dat het voor ons draagbaar is, dat risico. De relatie met FOM (Formula One Management) en ik denk dat we ook dit jaar weer vol huis zullen hebben met volle tribunes. Maar wij willen dat commitment ook voor de langere termijn hebben, voordat je je contract wil verlengen."

OOK INTERESSANT: FIA gaat aircosysteem F1-auto's testen tijdens Dutch Grand Prix op Zandvoort

Laatste race in 2025

Op de vraag wat de reden erachter zou zijn als Zandvoort de Grand Prix kwijtraakt, antwoordde de circuitdirecteur: "Er is niet één reden te noemen. Nogmaals, het totaalplaatje moet kloppen en er zit een hele economie om ons evenement heen, en als die allemaal, net zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan, gewoon een fantastische bijdrage blijven leveren aan het evenement, als al die puzzelstukjes in elkaar vallen, dan zijn wij nog steeds heel positief. Maar vanzelfsprekendheid, dat is er niet. Op dit moment is 2025 de laatste race op Zandvoort."

Gerelateerd