VIDEO: Verstappen woest na crash met Hamilton: 'Laat ze de stewards maar nakijken' | GPFans Race Day

De Grand Prix van Hongarije werd er één om je vingers bij af te likken. De race stond bol van spektakel en met name frustratie aan de kant van zowel Lando Norris als Max Verstappen. Oscar Piastri kwam als winnaar over de streep, voor Norris en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde crashte nog met Max Verstappen, die uiteindelijk als nummer vijf over de streep kwam.

