Norris en Sainz op P1 tijdens VT1 en VT2, Verstappen twee keer tweede

Op vrijdag werden de eerste twee vrije trainingen van de F1 Grand Prix van Hongarije verreden in warme omstandigheden. Carlos Sainz sloot de eerste vrije training af op P1, terwijl Lando Norris dit deed tijdens de tweede vrije training. Max Verstappen werd twee keer tweede, terwijl Charles Leclerc tijdens VT2 een stevige crash meemaakte. De samenvatting van VT1 lezen? Klik hier! De samenvatting van VT2 lezen? Klik hier!

Verstappen breekt een lans voor Pérez: "Niet helemaal fair om te zeggen"

Het is nog niet het seizoen van Sergio Pérez, die het de afgelopen raceweekenden erg lastig had en sinds zijn contractverlenging zijn vorm compleet kwijt is. Max Verstappen neemt het echter op voor zijn teamgenoot. Alhoewel het volgens de drievoudig wereldkampioen niet valt te ontkennen dat de afgelopen weken zwaar zijn geweest voor de Mexicaan, is de auto van Red Bull Racing de laatste paar races erg lastig te besturen. Meer lezen over wat Verstappen over Perez te zeggen had? Klik hier!

Marko waarschuwt Verstappen: "Sceptisch op basis van laatste bevindingen"

Max Verstappen heeft de upgrades die Red Bull Racing dit weekend in Hongarije meeneemt al als cruciaal omschreven. "Voor iedereen wordt dit een belangrijk weekend", zo zei hij over het grote upgradepakket. Dr. Helmut Marko is echter sceptisch en waarschuwt Verstappen alvast. Meer lezen over wat Marko te zeggen had over de upgrades die Red Bull naar Hongarije heeft gebracht? Klik hier!

Wereldwijde storing CrowdStrike brengt Mercedes in problemen in Hongarije

Bij het Formule 1-team van Mercedes zaten ze voorafgaand aan de eerste vrije training in Hongarije nog met de handen in hun haar vanwege een softwareprobleem. Een wereldwijde storing bij CrowdStrike, dat ook samenwerkt met Mercedes, zorgde er aan het begin van de vrijdag voor dat de computers niet meer werkten. Meer lezen over de problemen die Mercedes had in Hongarije? Klik hier!

Norris kan zich niet vinden in kritiek: "Wil me niet als een lul gedragen"

Lando Norris kan zich niet vinden in de kritiek die de Brit de afgelopen weken toegebeten kreeg. De McLaren-coureur zou niet meedogenloos genoeg zijn om wereldkampioen Formule 1 te kunnen worden, maar daar kan de enkelvoudig racewinnaar zich niet in vinden. Meer lezen over wat Verstappen had te zeggen over de kritiek die hij heeft ontvangen de afgelopen weken? Klik hier!

