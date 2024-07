Lando Norris kan zich niet vinden in de kritiek die de Brit de afgelopen weken toegebeten kreeg. De McLaren-coureur zou niet meedogenloos genoeg zijn om wereldkampioen Formule 1 te kunnen worden, maar daar kan de enkelvoudig racewinnaar zich niet in vinden.

Lando Norris vormt de afgelopen weken samen met McLaren de grootste uitdaging voor Red Bull Racing en Max Verstappen. De Britse formatie legt inmiddels ieder raceweekend een indrukwekkende race pace op de mat, en kan in de kop van het veld meevechten om de overwinningen. McLaren heeft zichzelf recent een paar keer tekortgedaan door strategische missers, en ook Norris zelf maakte vanuit kansrijke posities een aantal kleine foutjes.

Niet meedogenloos genoeg

Daarnaast wordt Norris door een aantal kenners en analisten verweten dat hij niet meedogenloos genoeg zou zijn om wereldkampioen te kunnen worden in de Formule 1, iets waar Verstappen volgens velen juist het schoolvoorbeeld van is. Norris zelf kan zich er niet in vinden: "Het interesseert me niet wat mensen langs de zijlijn roepen. Ik ben een vriendelijke gast. Tenminste, dat probeer ik te zijn", laat hij de aanwezige pers in Hongarije weten.

Als een lul gedragen

Norris vervolgt: "Ik probeer op alle mogelijke manieren respectvol te zijn. Dat heeft niets te maken met wat er op de baan gebeurt. Ik kan wel een eikel zijn en me als een lul gaan gedragen, ik kan mensen wel dat gevoel geven, maar dat is niet nodig. En ik wil dat ook niet. Ik wil grapjes kunnen maken, plezier kunnen maken en lachen. Ik geniet van mijn leven, zo simpel is het. Als ik mijn helm opzet, hoor ik niet meer wat andere mensen zeggen.

