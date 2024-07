Sainz en Ferrari sterk in eerste vrije training Hongarije, Verstappen tweede

Carlos Sainz heeft zijn visitekaartje afgegeven tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Spanjaard klokte met een 1:18.713 de snelste tijd en was hiermee ruimschoots sneller dan Max Verstappen en Charles Leclerc. Guanyu Zhou zat er met een vijfde tijd ook knap bij. Sergio Pérez werd slechts elfde.

Onder bloedhete omstandigheden, met een baantemperatuur die bijna de 60 graden Celsius wist aan te tikken, ging de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije van start op de Hungaroring. Verstappen mocht het nieuwe updatepakket van Red Bull direct testen, terwijl teamgenoot Pérez met de oude specificatie bleef rijden. Verrassend was dat Verstappen als enige van het veld direct met de zachte band aan de slag ging. Minder verrassend was het dat hij hiermee in het eerste kwartier dan ook naar de snelste tijd ging. Verder zagen we her en der de welbekende flow vis en rekken op de auto's, iets dat we vaker zien als teams het effect van hun updatepakket in kaart willen brengen.

Sainz zet de toon na korte VSC voor bodywork Albon

In het tweede gedeelte van de training werd de soft band ook bij diverse andere teams ingezet. Onder meer Mercedes besloot de rode variant onder de auto's te schroeven en zij gingen dan ook al vrij snel naar de bovenkant van de tijdenlijst. Ook Albon wist zich op de zachte band boven Verstappen te scharen. Kortstondig werd er vervolgens een virtual safety car ingezet om een stuk koolstofvezel van de baan te verwijderen, veroorzaakt door diezelfde Albon. Daarna werd de rode band door de verschillende teams meer en meer gebruikt, wat zorgde voor de nodige verschuivingen op de tijdenlijst. Leclerc ging naar de snelste tijd, terwijl McLaren zich met twee coureurs tussen de beide auto's van Mercedes nestelde. Het was echter Sainz die de lat flink hoger wist te leggen. Hij klokte een 1:18.713 en was daarmee drie tienden sneller dan zijn teamgenoot. Pérez kwam niet verder dan plek tien.

Sainz snelste in eerste vrije training, Verstappen tweede

Verstappen was inmiddels ook ver weggezakt, maar de regerend wereldkampioen trapte er in het laatste kwartier nog een snelle ronde uit, waarmee hij naar de tweede tijd ging, op bijna drie tienden van Sainz. Zhou wist zich er ook nog verrassend bij te rijden, want de Sauber-coureur ging naar de vijfde tijd. Daarna gingen de teams over op de long runs, om de race pace in beeld te krijgen. Er veranderde zodoende niets meer aan de tijdenlijst en dat betekent dat Sainz zich de snelste coureur van de middag mag noemen in Hongarije. Verstappen werd tweede, gevolgd door Leclerc, Russell, Zhou, Norris, Piastri, Tsunoda, Stroll en Hamilton, die gezamenlijk de top tien compleet maakten.

