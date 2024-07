Max Verstappen breekt een lans voor Sergio Pérez. Alhoewel het volgens de drievoudig wereldkampioen niet valt te ontkennen dat de afgelopen weken zwaar zijn geweest voor de Mexicaan, is de auto van Red Bull Racing de laatste paar races erg lastig te besturen.

Red Bull Racing voert nog altijd de karavaan aan in de Formule 1. De renstal gaat aan kop in het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen met afstand het wereldkampioenschap voor de coureurs aanvoert. Toch zijn er wat zorgen. De voorsprong op de concurrentie is aanzienlijk minder groot dan afgelopen jaar. Waar met name McLaren en Mercedes een grote stap voorwaarts hebben weten te zetten, heeft Red Bull Racing de afgelopen races moeite gehad om het maximale uit de auto te halen. De RB20 oogt onvoorspelbaar, en gaat daarnaast slecht om met kerbstones en hobbels in het asfalt.

Artikel gaat verder onder video

Teleurstellende resultaten Pérez

Waar Verstappen ondanks zijn nukkige auto nog drie van de laatste zes races won, heeft Sergio Pérez in diezelfde zes races slechts vijftien punten gescoord. De Mexicaan lijkt in een vormcrisis te verkeren, en dat komt hem mogelijk duur te staan. Het is inmiddels een publiek geheim dat Christian Horner en Helmut Marko na de Grand Prix van België gaan evalueren of Pérez voorlopig bij Red Bull Racing mag blijven zitten, of dat het contract van de 34-jarige routinier op basis van bepaalde prestatieclausules ontbonden wordt. Verstappen breekt een lans voor zijn collega.

Verstappen breekt een lans

"We kunnen niet ontkennen dat de afgelopen weken lastig voor hem zijn geweest, maar soms was hij ook ongelukkig", citeert Motorsport.com. "Zoals met het momentje tijdens de kwalificatie in Silverstone. Als je daar achteraan moet starten, is het heel lastig om naar voren te komen." Volgens Verstappen moet het team zich richten op de performance: "Want zoals ik al zei, is deze auto soms heel lastig om in te rijden. Als coureur is het daardoor ook lastig om constant te zijn. Dan is het niet helemaal fair om te zeggen dat alles fout is, aangezien het voor mij ook lastig was om het maximale uit de auto te halen. We moeten ervoor zorgen dat we de auto in een beter werkvenster krijgen, en voorspelbaarder maken."

Gerelateerd