Hamilton pakt emotionele zege in Britse GP, FIA geeft toe dat Verstappen waarschuwing verdiende | GPFans Recap

Lewis Hamilton heeft de 104e overwinning uit zijn carrière binnengesleept door de enerverende F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam te schreven voor thuispubliek. George Russell begon vanaf pole position, maar viel uit met een watersysteemprobleem na al terug te zijn gezakt. Max Verstappen had het lastig op de mediums en de intermediates, maar door naar de harde band te gaan voor de laatste stint had hij beter rubber over in de slotfase. Op die manier kon hij een teleurgestelde Lando Norris verslaan voor de tweede plaats. Naast de reacties van de drie toppers was ook de FIA groot nieuws vandaag. De internationale autosportbond heeft toegegeven dat ze Verstappen tijdens de race op de Red Bull Ring vorige week een waarschuwing hadden moeten geven. De Limburger reageerde ook op uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown die niet onder de indruk was van de rijkunsten van de regerend kampioen.

Hamilton in tranen na zege in Britse Grand Prix: "Keek ronde na ronde naar de fans"

Lewis Hamilton heeft voor de negende keer voor thuispubliek gewonnen, een nieuwe Formule 1-record op het circuit van Silverstone. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de streep in een ontzettend spannende en halfnatte F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. "Ik kan niet stoppen met huilen," begon Hamilton tegenover Jenson Button bij de traditionele interviews. "Elke dag sinds 2021 sta ik op en train ik om te kunnen vechten en werk ik zo hard als ik kan met dit team. Het is mijn laatste race hier, de Britse Grand Prix, met dit team. Ik wilde zo graag voor hun winnen. Ik hou van ze, ik waardeer ze zo erg, alle moeite die ze er al die jaren in stoppen. Daar ben ik ze voor eeuwig dankbaar voor, iedereen bij Mercedes. En dan die geweldige fans - ik zag jullie ronde na ronde." Lees hier het hele artikel over een emotionele Lewis Hamilton na zijn overwinning voor thuispubliek.

Verstappen niet tevreden met Red Bull RB20 ondanks tweede plaats: 'De auto is te langzaam'

Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede positie in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur legt na de race op Silverstone in wisselvallige omstandigheden uit dat dit het maximale was. "Het ging voor geen meter op de mediums," begon Verstappen bij Viaplay, terugblikkend op de eerste stint. "De voorbanden werden meteen veel te warm en ik had gewoon geen grip in de langzame bochten, ik kon niet meer aanvallen in de snelle bochten, dus vandaar dat ik helemaal terugzakte. Op het begin zag het eruit alsof het plek vijf of zes zou worden. Dat is natuurlijk niet wat je wilt." De strategie was de sleutel tot een indrukwekkende tweede finishpositie voor de Limburger. "Ik riep: 'Nu moeten we naar inters', dus dat was goed," vervolgde de Red Bull-coureur die zijn leiding in de puntenstand opnieuw heeft kunnen uitbreiden. "Maar ook toen waren we gewoon te langzaam." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die het maximale haalde met de langzame RB20.

Norris wijst naar eigen fouten: "Geef mezelf daar echt de schuld van"

Voor Lando Norris is de derde plek in Silverstone er eentje die hij koestert, maar tegelijkertijd heeft hij, naar eigen zeggen, toch iets te veel foute keuzes gemaakt. De Brit lag lange tijd aan kop, maar moest uiteindelijk in de slotfase genoegen nemen met P3."In deze verraderlijke omstandigheden moet je veel risico nemen. Er gingen een heleboel dingen goed, maar iets te veel verkeerde keuzes vandaag. Als team hebben we niet gedaan wat we vandaag moesten doen. Het was niet goed genoeg, maar toch fijn om hier op het podium te staan op Silverstone." Ook steekt hij hand in eigen boezem: "Ik maak niet altijd de juiste keuzes, ik geef mezelf daar echt de schuld van." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die baalde met de derde plek.

Verstappen voorziet McLaren-CEO van repliek: "Wie is Zak Brown?"

McLaren-CEO Zak Brown was de afgelopen week vocaal over het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen. De Amerikaan wees vooral naar de Nederlander die in zijn ogen niet genoeg is gecorrigeerd tijdens het 2021-seizoen en hoopt dat fullltime stewards wellicht een oplossing zijn. Verstappen die vindt er het zijne van. "Ik ben teleurgesteld in zo’n geweldig team als Red Bull dat dergelijk rijgedrag bijna aanmoedigt als je terugluistert naar wat er over de boordradio is gezegd", zo vertelde Brown op de persconferentie. Verstappen toont zich dan ook als volwassene in dit gesprek en vertelt bij Motorsport.com. "Daar heb ik niks aan", zo reageert de Nederlander op de uitspraken van Brown. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op uitspraken van Zak Brown.

Wolff blij na zege Hamilton: 'Misschien dacht Verstappen daar wel over na'

Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft Max Verstappen misschien 'wel even nagedacht' over zijn toekomst en Mercedes toen hij tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië achter uiteindelijk winnaar Lewis Hamilton reed. In gesprek met Sky Sports zegt Wolff dat hij steeds meer begint te geloven in het feit dat Mercedes consistent mee kan doen met McLaren en Red Bull, en dan voornamelijk Verstappen, voorin. "Ik ben een man van de kansberekening. Ik heb altijd in het zakenwereldje gezeten, en ik denk niet dat we nu over het wereldkampioenschap na kunnen denken. In de Formule 1 is het echter mogelijk dat, als je met twee auto's pusht, dat je de kansen en logica kan verslaan." Wolff stelde eerder dit seizoen dat de auto van Mercedes sneller moet worden om een kans te maken bij Verstappen de komende jaren. Volgens Wolff weet Verstappen nu, nu hij heeft moeten toekijken hoe Mercedes twee races op rij won, hoe snel de W15 van Mercedes is geworden. Lees hier het hele artikel over de reactie van Toto Wolff op de overwinning van Lewis Hamilton.

FIA: 'Verstappen had zwart/witte vlag moeten krijgen tijdens Grand Prix van Oostenrijk'

De FIA heeft met terugwerkende kracht toegegeven dat Max Verstappen een waarschuwing had moeten krijgen voor het bewegen onder het remmen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Het team van McLaren was na afloop van die race niet blij met hoe de FIA de zaak had aangepakt. Volgens de Britse formatie had het incident tussen Verstappen en Lando Norris voorkomen kunnen worden als het motorsportorgaan eerder had ingegrepen. Volgens McLaren was Verstappen bij eerder inhaalpogingen van Norris óók al aan het bewegen onder het remmen, iets wat volgens de reglementen niet is toegestaan, omdat er gevaarlijke situaties uit voort kunnen komen. Het verdedigen van Verstappen werd tijdens de race door de stewards echter als volgens de regels beschouwd, en dus werd er niet ingegrepen. Volgens Autosport.com is de FIA met terugwerkende kracht echter van mening dat de wedstrijdleiders tóch hadden moeten ingrijpen tijdens de race. Lees hier het hele artikel over de verklaring van de FIA.

