Voor Lando Norris is de derde plek in Silverstone er eentje die hij koestert, maar tegelijkertijd heeft hij, naar eigen zeggen, toch iets te veel foute keuzes gemaakt. De Brit lag lange tijd aan kop, maar moest uiteindelijk in de slotfase genoegen nemen met P3.

Tegenover Jenson Button wijst Norris vooral naar de juiste beslissingen bij de concurrenten. "Die cruciale beslissing aan het einde, dat deden Hamilton en Mercedes gewoon een stuk beter. Ze verdienen dit", zo luidt de voorlopige conclusie. De regenbuien werden afgewisseld met periodes van droogweer en de keuzes waren cruciaal. Ondanks dat Norris op meer gehoopt had, kan hij nog wel met een lach terugkijken: "Het was pittig, maar wel genieten. Het was leuk om met deze mannen te knokken."

Keuzes moeten beter

Norris hamert toch op de executie wat in zijn ogen een stuk beter moet, de beslissingen die tijdens de race zijn genomen, moet dan ook worden verbeterd. "In deze verraderlijke omstandigheden moet je veel risico nemen. Er gingen een heleboel dingen goed, maar iets te veel verkeerde keuzes vandaag. Als team hebben we niet gedaan wat we vandaag moesten doen. Het was niet goed genoeg, maar toch fijn om hier op het podium te staan op Silverstone." Ook steekt hij hand in eigen boezem: "Ik maak niet altijd de juiste keuzes, ik geef mezelf daar echt de schuld van. Ik haat het om te eindigen in deze positie en om smoesjes te verzinnen over waarom het niet liep. Ik ben alsnog blij en ik ga er alsnog van genieten, want we deden een heleboel dingen ook gewoon goed." Daarnaast heeft hij volgend jaar een nieuwe kans: "Ik had graag gehoopt dat het hier in Silverstone allemaal samen zou komen, dat gebeurde vandaag niet. We gaan het volgend jaar weer proberen."

