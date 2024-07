McLaren-CEO Zak Brown was de afgelopen week vocaal over het onderonsje tussen Lando Norris en Max Verstappen. De Amerikaan wees vooral naar de Nederlander die in zijn ogen niet genoeg is gecorrigeerd tijdens het 2021-seizoen en hoopt dat fullltime stewards wellicht een oplossing zijn. Verstappen die vindt er het zijne van.

In het huidige jaar kan McLaren ook meevechten om de zeges en dat zagen we dan ook de afgelopen races. Norris en Verstappen racen op het scherp van de snede en in Oostenrijk was te zien dat dit ook weleens in tranen kan eindigen. Norris was na afloop fel, maar trok die woorden in Silverstone weer enigszins terug.

'Wie is Zak Brown?'

McLaren was ook van mening dat de rijstijl van Verstappen, die in hun ogen dus voor verbetering vatbaar is, wordt aangemoedigd door Red Bull. "Ik ben teleurgesteld in zo’n geweldig team als Red Bull dat dergelijk rijgedrag bijna aanmoedigt als je terugluistert naar wat er over de boordradio is gezegd", zo vertelde Brown op de persconferentie. Verstappen toont zich dan ook als volwassene in dit gesprek en vertelt bij Motorsport.com. "Daar heb ik niks aan", zo reageert de Nederlander op de uitspraken van Brown. Op de vraag of Verstappen fulltime stewards ziet zitten is hij ook duidelijk: "Wie is Zak Brown?"

