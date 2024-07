In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zich uit over het upgradepakket dat eraan zit te komen voor Max Verstappen en onthulde hij ook dat Lando Norris en Verstappen niet samen weg zijn gevlogen van het circuit, wees Olav Mol naar een dubbele standaard bij de FIA en deed ook FIA-steward Johnny Hebert zijn zegje over het incident. Dit is de GPFans Recap van 2 juli.

Marko bevestigt updates voor Red Bull in Silverstone: "We slaan daar terug"

Helmut Marko, die al jaren adviseur is bij Red Bull Racing, heeft onthuld dat het Oostenrijkse team voor het komende weekend in Silverstone van plan is om wederom nieuwe onderdelen voor de RB20 mee te nemen. Daarmee wil het team volgens de adviseur 'terugvechten' richting McLaren, dat de afgelopen raceweekenden de betere auto heeft. Meer lezen over het upgradepakket dat eraan zit te komen en wat voor invloed dit gaat hebben? Klik hier!

Mol wijst naar dubbele standaard van FIA: 'Snap niet dat Red Bull dat niet heeft aangekaart'

OIav Mol, tegenwoordig vooral actief als analist bij Ziggo Sport, is van mening dat de wedstrijdleiding in Oostenrijk een flater heeft geslagen door Lando Norris niet te bestraffen voor het verspreiden van puin op de baan, na de touché met Max Verstappen. Mol wijst naar Canada, daar kreeg Sergio Pérez namelijk wel een straf voor een soortgelijk incident. Meer lezen over wat Mol te zeggen heeft over de Grand Prix van Oostenrijk? Klik hier!

FIA-steward Herbert wijst naar terechte straf voor 'intimiderende' Verstappen

Voormalig Formule 1-coureur, maar in Oostenrijk FIA-steward Johnny Herbert verklaart de gegeven straf aan Max Verstappen voor het onderonsje met Lando Norris. Volgens de Brit intimideert Verstappen zijn tegenstanders bewust en dat moet in zijn ogen afgelopen zijn. Meer lezen over wat Herbert als steward te zeggen had over het incident van Verstappen en Norris in Oostenrijk? Klik hier!

Verstappen naar Ferrari in 2026? 'Als Hamilton volgend jaar niet in vorm is...'

Max Verstappen heeft inmiddels zelf aangegeven dat hij in 2025 ook nog bij Red Bull Racing zal racen, maar wilde dit niet zeggen over het seizoen 2026 en daarna. Peter Windsor, voormalig team- en sponsormanager in F1, stelt dat Ferrari in 2026 eerder door Verstappen gekozen zou worden dan Mercedes. Meer lezen over wat Windsor over Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Marko: 'Meestal vliegen Verstappen en Norris samen terug, na Oostenrijk niet'

Max Verstappen en Lando Norris vliegen doorgaans samen terug van een Grand Prix richting Monaco, maar na de race in Oostenrijk besloten beide heren afzonderlijk te reizen. Dit zegt Dr. Helmut Marko in een uitgebreid interview met het Oostenrijkse OE24. Meer lezen over wat Marko over het incident tussen Verstappen en Norris te zeggen had? Klik hier!

