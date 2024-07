Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat het Oostenrijkse team voor het komende weekend in Silverstone van plan is om wederom nieuwe onderdelen voor de RB20 mee te nemen. Daarmee wil het team volgens de adviseur 'terugvechten'.

Sinds race in Imola, waar Red Bull Racing haar eerste upgradepakket van het seizoen meenam, lijkt juist McLaren dichterbij te zijn gekomen. Ook in Spanje kwamen er een aantal nieuwe onderdelen, maar van de dominantie waar het team voorheen op kon leunen, is momenteel geen spraken. Dat levert vervolgens wel weer spannende races op, zoals die op de Red Bull Ring, afgelopen weekend. Toch is het doel nog altijd om titel nummer vier voor Max Verstappen binnen te halen en in gesprek met OE24 onthult Marko dat een nieuw upgrade pakket in Silverstone daarbij moet gaan helpen.

Artikel gaat verder onder video

Groot-Brittannië

Vooruitblikkend op de race in Silverstone, legt Marko uit: "We slaan daar terug, we brengen een upgrade mee. Trouwens, ik zeg altijd: Ons doel is de wereldtitel, en de GP van Oostenrijk heeft ons daar ook bij geholpen." Tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring hadden teambaas Christian Horner en Jos Verstappen het met elkaar aan de stok en dat moet volgens Marko voorbij zijn: "Ik ben het met je eens, ik speel deze spelletjes niet. We willen het wereldkampioenschap winnen en daarvoor moeten we al onze krachten bundelen." Daarvoor geldt volgens de Oostenrijker dat alle focus op de actie op de baan moet liggen. "Nogmaals: zolang Red Bull Max een auto geeft waarmee hij kan winnen en er een zekere harmonie in het team heerst, zal hij altijd zijn contract nakomen."

Gerelateerd