Mol wijst naar dubbele standaard van FIA: 'Snap niet dat Red Bull dat niet heeft aangekaart'

Volgens Formule 1-commentator OIav Mol heeft de wedstrijdleiding in Oostenrijk een flater geslagen door Lando Norris niet te bestraffen voor het verspreiden van puin op de baan, na de touché met Max Verstappen. Mol wijst naar Canada, daar kreeg Sergio Pérez namelijk wel een straf voor een soortgelijk incident.

In Canada spinde Pérez op eigen houtje van de baan. Daarbij kwam hij achterwaarts de bandenstapel in en de achtervleugel van de Mexicaan hing op half zeven. Om een safety car te voorkomen, reed 'Checo' terug naar de pitstraat en hoewel er geen puin of onderdelen op de baan kwamen, werd de 34-jarige coureur wel gestraft. De beredenering was dat Pérez op die manier een gevaarlijke situatie voor de andere coureurs kon creëren. In de F1 aan Tafel-Podcast trekt de commentator de vergelijking met Norris in Oostenrijk.

Wedstrijdleiding zag puin Norris door de vingers

In de podcast bespreek Mol de gebeurtenissen uit Oostenrijk, maar er is één beslissing die hij niet helemaal begrijpt. "Er is maar één grote schande aan dit geheel en dat is echt een grote schande, namelijk: de wedstrijdleiding. In Canada spint Sergio Pérez, de achtervleugel hangt erbij, hangt los, maar er wappert niets van de auto af. Om een safety car te voorkomen rijdt hij terug naar de pits en krijgt drie plaatsen gridstraf voor Spanje. Lando Norris rijdt terug naar de pits, rijdt zo hard terug naar de pits dat hij z'n hele vloer kapotmaakt, overal ligt carbon fiber en er wordt niets aan gedaan. Dat kan niet", zo stelt Mol. Toch heeft ook Red Bull Racing zelf niet een stap ondernomen en daar begrijpt de commentator ook weinig van: "En ik snap niet dat Red Bull dat niet bij de wedstrijdleiding heeft aangekaart."

