Daar waar maatjes Lando Norris en Max Verstappen normaliter in de privéjet van de Nederlander terugvliegen van een Grand Prix naar Monaco, was dat na afgelopen race wel anders. Dr. Helmut Marko bevestigt namelijk dat het duo toch even afzonderlijk huiswaarts keerde en stelt dat het onderonsje in Oostenrijk eerder een race-incident betrof.

Het team van McLaren heeft in 2024 met de MCL38 een bolide die misschien op dit moment wel sneller is dan de RB20 van Red Bull Racing. Het zorgt ervoor dat Verstappen en Norris elkaar vaker gaan tegenkomen om de leiding van de races. Afgelopen weekend in Oostenrijk kregen we een spektakel voorgeschoteld, waarbij de climax twee lekke banden opleverden. Norris viel uiteindelijk uit, Verstappen kwam als vijfde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Norris wil excuses

Norris verklaarde achteraf dat hij vond dat Verstappen het boetekleed aan moet trekken, wil de onderlinge verhouding weer rechtgezet worden. De Nederlander werd namelijk door de stewards als schuldige aangewezen voor de touché en kreeg daarvoor een tien seconden-straf toebedeeld, ook zijn er twee strafpunten uitgedeeld aan de Nederlander. Vriendschappen binnen de Formule 1 zijn natuurlijk lastig te behouden, zeker als het neerkomt om gevechten om de overwinning. De verhouding tussen Verstappen en Norris lijkt dan ook een knauw te hebben opgelopen en met de race in Silverstone voor de boeg, wordt het hoogstwaarschijnlijk een vijandige situatie in Groot-Brittannië voor de Limburger.

Marko wijst naar race-incident

Marko is in gesprek met OE24 helder over de botsing tussen de mannen: "De manier waarop Norris reageerde op de radio was zielig. Maar deze dingen gebeuren en ik zou het omschrijven als een race-incident, hoewel het waarschijnlijker was dat Norris over de lijn was gegaan." Dat Verstappen nu zijn excuses moet aanbieden, daar is Marko het ook niet mee eens: "Opmerkingen van Norris dat Max zijn excuses moet aanbieden zijn niet erg behulpzaam. Maar ze zullen elkaar ontmoeten om het te bespreken." Daarbij wijst de Oostenrijker naar de terugvlucht van het duo: "Nee, normaal vliegen ze samen, maar deze keer reisden ze apart. Max had dus een rustige vlucht terug."

Gerelateerd