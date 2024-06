Jos Verstappen voert jacht op Horner verder op, zoon Max pakt sprintrace én pole | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag in Oostenrijk viel er genoeg te beleven. Max Verstappen was de grote man op de baan, al was het naast de baan vader Jos Verstappen die met name van zich ging horen. De vete tussen vader Jos en Christian Horner had alle ogen in de paddock op zich gericht en dus werd er door zowel Jos als Max een hoop gezegd over wat er allemaal aan de hand was. Ook op de baan was er genoeg te doen: Max Verstappen pakte zowel de sprintrace als de kwalificatie en lijkt de grote man van het weekend te worden. Ondertussen tekende McLaren na de kwalificatie nog een protest in tegen de weggenomen rond van Oscar Piastri.

Verstappen slaat aanval Norris voor de winst van zich af in ingekorte sprintrace Oostenrijk

Max Verstappen heeft de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam geschreven. De Red Bull Racing-coureur kwam na 23 ronden als eerste over de streep. Oscar Piastri en Lando Norris completeerden het podium op de Red Bull Ring. De Red Bull Ring in Spielberg vormt ook dit seizoen weer het decor voor een sprintweekend. Het Oostenrijkse asfalt biedt tal van inhaalmogelijkheden, en is zodoende zeer geschikt voor een korte race over honderd kilometer. Max Verstappen ving de sprint aan vanaf pole position, geflankeerd door Lando Norris. Oscar Piastri en George Russell vormden de tweede startrij. Met een temperatuur van maar liefst 28 graden Celsius was het flink zweten geblazen, toen het veld zich om klokslag twaalf uur meldde voor de vijf rode lampen op de Red Bull Ring

Verstappen domineert op de Red Bull Ring en pakt pole voor Grand Prix van Oostenrijk

Max Verstappen heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander was met een 1.04.314 de concurrentie ruimschoots te snel af. Lando Norris start op zondag in Spielberg vanaf de tweede plaats, met George Russell en Carlos Sainz daarachter op de tweede startrij.

Jos Verstappen haalt uit naar Horner met cryptisch bericht op social media

Het gekibbel tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Jos Verstappen is nog altijd aan de gang. Jos 'The Boss' heeft op social media een veelzeggend citaat gedeeld en hoewel er niet direct naar de teambaas van Red Bull wordt verwezen, is het wel duidelijk dat de 52-jarige Verstappen op Horner doelt.

Jos Verstappen hint op vertrek Max bij Red Bull na ruzie met Horner: "Dan weten we wat er gaat gebeuren"

De vete tussen Jos Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner duurt voort. De ruzie tussen het tweetal is in Oostenrijk opnieuw tot een kookpunt gekomen, en Verstappen senior lijkt een forse beschuldiging aan het adres van de Brit te uiten. "Het is een beetje zielig, maar aan de andere kant: vergeten en weer door. Ik hoop dat ze een auto bouwen die wint, dan zit Max goed. Ik doe alles zodat hij op de goede plek blijft, maar zodra dat niet meer zo is... Dan weten we wat er gaat gebeuren", zegt hij onder meer.

Verstappen duidelijk over ruzie Horner en Jos: "Ik snap mijn vader wel"

Vrijdag werden de namen van Christian Horner en Jos Verstappen vaker genoemd dan de coureurs die bezig waren met de eerste dag van het weekend met als climax de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen reageert nu voor het eerste zelf op de ruzie tussen de twee. "Je hebt het natuurlijk liever niet, maar ik denk dat ik mijzelf altijd heel goed kan afschermen als ik in de auto zit. Dan focus ik mij gewoon op de performance en denk ik er niet aan", zegt hij.

McLaren tekent protest aan tegen kwalificatie-uitslag Grand Prix van Oostenrijk

Het team van McLaren laat het er niet bij zitten nadat Oscar Piastri zijn kwalificatietijd verwijderd werd wegens track limits, waardoor de Australische coureur van P3 naar P7 kelderde. Andrea Stella heeft namens het team laten weten dat de Britse formatie een officieel protest heeft aangetekend.

