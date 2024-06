Het gekibbel tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Jos Verstappen is nog altijd aan de gang. Jos 'The Boss' heeft op social media een veelzeggend citaat gedeeld en hoewel er niet direct naar de teambaas van Red Bull wordt verwezen, is het wel duidelijk dat de 52-jarige Verstappen op Horner doelt.

De relatie tussen Horner en Verstappen senior is al enkele maanden tot een nulpunt bekoeld. Zo luidde de voormalig Formule 1-coureur in maart al de noodklok en dat had te maken met de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de teambaas. Volgens Verstappen senior zou hetgeen te veel afleiden van de activiteiten op de baan. Dit weekend kan er weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Zo was Verstappen senior door de Red Bull Ring uitgenodigd om een aantal ronden in de RB08 te rijden, maar zou Horner dit naar verluidt hebben tegengehouden en Verstappen senior heeft als reactie daarop zichzelf teruggetrokken uit de demorun.

Artikel gaat verder onder video

Gekibbel

Jos Verstappen noemde het geheel bij Formule1.nl een 'kleuterschool' en Horner moet zich ook nog altijd verdedigen ten opzichte van Toto Wolff, die nog altijd op jacht is naar drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Om twee vliegen in één klap te slaan, gaf Horner op de persconferentie aan dat als Wolff een echte Verstappen wil binnenhalen, dan is Jos altijd nog beschikbaar. Verstappen senior is ook nog altijd onderdeel van het managementteam van Max Verstappen en deelde op Instagram een veelzeggend citaat: "Mijn oma zei altijd: 'vertel anderen nooit teveel over jezelf. Bedenk dat in tijden van afgunst, de blinden beginnen te zien, de doven horen en de dommen spreken."

Instagram @josverstappen7

Gerelateerd