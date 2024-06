Het team van McLaren laat het er niet bij zitten nadat Oscar Piastri zijn kwalificatietijd verwijderd werd wegens track limits, waardoor de Australische coureur van P3 naar P7 kelderde. Andrea Stella heeft namens het team laten weten dat de Britse formatie een officieel protest heeft aangetekend.

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk leek Piastri er vandoor te gaan met de derde positie, totdat na het vallen van de vlag zijn ronde ineens door de wedstrijdleiding werd afgepakt en hij naar de zevende stek kelderde. De Australiër verscheen daarna al woest voor de camera van Sky Sports: "Voor mij is het beschamend. We hebben allemaal werk verricht met de track limits, hebben het grind op plekken neergelegd en ik ging niet van het circuit af. Ik bleef op de baan. Het was misschien wel de beste bocht zes die ik heb genomen en dan wordt hij zomaar afgepakt. Ik snap niet waarom ze honderdduizenden hebben besteed om de laatste twee bochten proberen aan te passen, terwijl je nog steeds bochten hebt waar je eraf kan gaan", foeterde hij onder meer.

Stella legt uit

Het team heeft nu rugdekking geboden aan de coureur door het hogerop te zoeken en officieel protest aan te tekenen tegen de uitslag van de kwalificatie. Volgens McLaren valt het niet hard te bewijzen dat Piastri in bocht zes inderdaad over de track limits heen ging en dus heeft het team protest aangetekend, zo bevestigt Stella: "We hebben protest aangetekend. Dat is al erkend, maar er is nog geen actie ondernomen. We willen de kans hebben om het gesprek voort te zetten. Onze benadering van racen is dat we niet willen hebben wat we niet verdienen. Als de straf zo zwaar is, gaat het om het belang van de sport. Niet om het belang van McLaren. Er moet duidelijk bewijs zijn", zo stelt de voorman van McLaren onder meer.

Austrian Grand Prix - Doc 45 - Summons - McLaren - Protest of Qualifying result (amended) #AustrianGP pic.twitter.com/kciuEOGHdY — F1Documents (@F1Documents) June 29, 2024

