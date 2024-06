Vrijdag werden de namen van Christian Horner en Jos Verstappen vaker genoemd dan de coureurs die bezig waren met de eerste dag van het weekend met als climax de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen reageert nu voor het eerste zelf op de ruzie tussen de twee.

Vrijdag kwam Jos Verstappen met het nieuws naar buiten dat hij niet tijdens de Legends Parade op de Red Bull Ring in actie zou komen. De Nederlander zou in de RB8 uit 2012 gaan rijden, maar volgens de oud F1-coureur heeft Red Bull Racing-teambaas Horner er alles aan gedaan om te voorkomen dat hij hieraan mee zou doen en kwam het zelfs tot dreigementen. Jos Verstappen besloot vervolgens dat hij op deze manier niet mee zou doen en trok zich terug. Horner zelf zegt dat hij niks te maken heeft met de Legends Parade.

Verstappen reageert op ruzie Jos Verstappen en Horner

In gesprek met Viaplay reageert Max Verstappen op de ruzie tussen zijn vader Jos Verstappen en Horner. De Nederlander geeft aan de houding van zijn vader te begrijpen, maar baalt van het feit dat er weer afleiding is rondom Red Bull. "Je hebt het natuurlijk liever niet, maar ik denk dat ik mijzelf altijd heel goed kan afschermen als ik in de auto zit. Dan focus ik mij gewoon op de performance en denk ik er niet aan. Maar om eerlijk te zijn heb je het natuurlijk liever niet, en het is ook totaal onnodig, waar het dit weekend over gaat. Ik snap mijn vader wel, waar dat vandaan komt."

Verstappen denkt dat Jos en Horner 'volwassen genoeg' zijn om het op te lossen

Volgens Verstappen zijn zowel zijn vader als Horner volwassen genoeg om de huidige situatie op te lossen en het uit te spreken. De twee zijn het hele jaar al bezig met elkaar. "Uiteindelijk zijn ze allebei volwassen genoeg om daar met elkaar over te spreken. Ik ben hier voor de performance, dat is het belangrijkst. Het wordt een heel zwaar jaar. Er komen ook nog straffen voor mij aan, met de motor. Daar ben ik heel druk mee, om zoveel mogelijk punten eruit te slepen. Alles erom heen is op dit moment gewoon heel onnodig, en dat moet beter aangepakt worden."

