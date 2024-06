Jos Verstappen is teleurgesteld in het feit dat hij dit weekend op de Red Bull Ring rondom het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk niet in actie gaat komen. Dit was eerst wel de bedoeling van de vader van Max Verstappen, maar volgens Jos heeft Red Bull Racing-teambaas Christian Horner er alles aan gedaan om dat tegen te houden.

Jos Verstappen, die zelf ook jaren actief was in F1, zou voor veel Nederlandse fans tijdens het weekend van de thuisrace van Red Bull Racing in de RB8 op zaterdag en zondag rondjes gaan rijden. De auto van de huidige wereldkampioen bij de constructeurs waarmee ze tijdens het seizoen 2012 meededen in F1 - een jaar waarin Sebastian Vettel voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd - zou door Jos Verstappen bestuurd worden op die twee dagen, maar dit plan gaat niet door.

Jos Verstappen teleurgesteld in Horner en Red Bull

Jos Verstappen en Red Bull Racing hebben het de afgelopen tijd op de achtergrond vaak aan de stok met elkaar. Vooral tussen teambaas Christian Horner en Jos Verstappen lijkt flink wat onenigheid te zijn. Dit is volgens Jos Verstappen dan ook de reden dat hij dit weekend niet in actie komt. In gesprek met De Telegraaf gaat Jos Verstappen in op het niet rijden in de RB8 op de Red Bull Ring dit weekend. "De voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden. En om er anders voor te zorgen dat er niets gefilmd zou worden. Dan denk ik: zeg het in mijn gezicht. Op deze manier hoeft het niet voor mij, ik vind het heel teleurstellend."

