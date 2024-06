Lando Norris is blij met zijn derde plaats en het aantal punten dat hij samen met Oscar Piastri heeft gescoord tijdens de sprintrace voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar baalde ook van zichzelf rondom zijn inhaalactie op uiteindelijke winnaar Max Verstappen.

Na de race besprak Norris in een interview de bewogen sprintrace, die volgens hem erg vermakelijk was. "Het was een mooie race tussen ons twee, vooral met Verstappen aan het begin van de race. Er waren wat dingen die ik beter had kunnen doen tijdens mijn gevechten, maar ik begrijp het [de dingen die fout gingen]. De snelheid van de auto was goed, zeker aan het einde van de race. Het was een mooi gevecht om langs Piastri te komen, maar ik had niet genoeg snelheid omdat ik in de tweede sector veel tijd verloren dankzij de vieze lucht. Een goede race en veel punten voor ons als McLaren."

Kon Norris Verstappen wel bijhouden?

Norris denkt niet dat hij met Piastri meer samen had kunnen werken om Verstappen uit te dagen voor de zege in de sprintrace. "Nee. Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. We mochten racen en het was te lastig om erlangs te komen. De snelheid was wel goed, maar ik denk niet dat we het tempo hadden om Verstappen bij te houden. Hij was iets te snel vandaag, maar morgen is weer een nieuwe dag. Dan proberen we het weer." Tot slot wordt Norris gevraagd naar zijn inhaalactie op Verstappen, waardoor hij kort op P1 kwam. "Als de banden op een gegeven moment te warm worden, dan wordt het lastig om nog in te halen en iets te doen. Ik probeerde alles uit mijn kans te halen, daarna zou ik het verpesten en liet ik de deur open als een amateur. Er zijn wat dingen te verbeteren, maar we zitten voorin en we gaan ze [Red Bull] een gevecht geven morgen."

