Norris verslaat Verstappen in kwalificatie Spanje, Red Bull onthult doel 'geheime' testdag | GPFans Recap

Lando Norris heeft de tweede pole position uit zijn F1-carrière binnengesleept en dat deed hij voor de Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur was Max Verstappen op twee honderdsten van een seconde te snel af. Op de tweede, derde en vierde startrij morgen zullen we de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell, de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon na de straf van Sergio Pérez. Niet alleen de Mexicaan van Red Bull Racing moet een gridpenalty incasseren, ook Logan Sargeant werd bestraft. Verstappen maakt zich nog niet direct zorgen dat de concurrentie dichterbij komt, maar heeft na de kwalificatie wel laten weten dat Red Bull in actie moet komen. Hij denkt dat de andere topteams sneller met meer upgrades komen dan de energiedrankfabrikant. Hoofdengineer Paul Monaghan verklaarde waarom Red Bull een 'geheime' test heeft uitgevoerd en in de paddock in Barcelona waren de ogen gericht op een brand die was uitgebroken.

Norris in de wolken na pole in Barcelona: "Het was eigenlijk een perfecte ronde"

Lando Norris heeft zaterdag na een zinderende kwalificatie de pole position voor de Grand Prix van Spanje weten te pakken. Na afloop van zijn fenomenale sessie was de McLaren-coureur vanzelfsprekend in de wolken en hij spreekt van zijn 'beste pole position uit zijn carrière'. "Het was eigenlijk een perfecte ronde. Je weet wanneer je een goede ronde aan het rijden bent en dat zorgt voor enthousiasme. Het hele rondje was uiteindelijk perfect op het einde. Het ligt dicht bij elkaar, maar ik ben ontzettend blij. Ik zou zeggen dat dit mijn beste pole position is. Ik heb er niet veel, maar van de pole positions die ik heb, is dit de beste", zo jubelt de Brit, die hoopt zijn pole om te zetten in de overwinning op zondag. "Ik weet dat het zwaar wordt tegen Max en Lewis en de rest daarachter, maar we zijn hier om te winnen en dat is mijn plan." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die pole position heeft gepakt voor de Grand Prix van Spanje.

Verstappen eist beterschap van Red Bull: "Dominantie van vorig jaar volledig verdwenen"

Max Verstappen kende tot nu toe een lastig weekend tijdens de Grand Prix van Spanje, al wist hij voor de kwalificatie toch weer een stapje extra te zetten. Het bleek uiteindelijk nét niet genoeg, want Lando Norris ging er vandoor met de felbegeerde P1. De Nederlander reageert na afloop van de kwalificatie. "Als ik naar mezelf kijk, vind ik dat de kwalificaties ten opzichte van vorig jaar eigenlijk nog beter gaan. Maar op dit moment komen we net tekort," begint de Red Bull-coureur tegenover De Telegraaf. "Het gat met Checo is redelijk groot. Ik denk dat dat ook veel zegt. Want hij is niet slechter geworden…," zo verdedigt hij zijn teamgenoot. Verstappen geeft aan nog niet bezorgd te zijn, maar weet wel dat het snel beter moet: "McLaren is de laatste paar weken al heel sterk. Ik hamer er al de hele tijd op dat we met meer performance moeten komen. Dat weet iedereen ook. Het is duidelijk dat de teams om ons heen tot nu toe meer updates hebben gebracht dan wij." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die de concurrentie dichterbij ziet komen.

Hamilton erg blij met P3 in kwalificatie: 'Hopelijk kunnen we de druk opvoeren bij Norris en Verstappen'

Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur kwam drie tienden tekort op Lando Norris en Max Verstappen, maar ploegmaat George Russell wist hij wel te verslaan. "Ik ben erg blij," begon Hamilton bij de traditionele top drie-interviews met dit keer Marc Gené. "Ten eerste wil ik iedereen bedanken, ik ben erg blij om hier te zijn. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik in de top drie sta. Het is nogal een lastig seizoen geweest tot nu toe. Iedereen in de fabriek werkt erg hard en we zien dat we stukje bij beetje stappen nemen richting de teams vooraan het veld. Ik had niet verwacht dat we zouden vechten voor de pole, maar hier en daar waren wel signalen dat we dichtbij konden komen." Het plan voor morgen? "Hopelijk kunnen we de druk opvoeren bij de twee jongens vooraan." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die eindelijk George Russell versloeg in de kwalificatie.

McLaren geeft update over brand in hospitality suite: één teamlid naar het ziekenhuis

In aanloop naar de derde vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya is brand uitgebroken in de hospitality suite van McLaren. Het zou gaan om een elektrische brand die was ontstaan in het plafond van de keuken. De renstal waar Lando Norris en Oscar Piastri voor uit komen heeft een update gegeven. "Deze ochtend was een brand ontdekt in onze trackside Team Hub. Het Team Hub werd geëvacueerd van al het personeel en gasten, en de hulpdiensten van het circuit waren binnen enkele minuten ter plaatse. De hulpdiensten van het circuit en de lokale brandweer hebben de brand inmiddels geblust. Eén McLaren-teamlid is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en van al het McLaren-personeel en -gasten is niemand vermist. We willen alle marshals en hulpdiensten bedanken voor hun snelle en professionele reactie. We willen ook de Formule 1, de FIA ​​en onze concurrenten bedanken die hebben aangeboden om ons team en onze gasten dit weekend te helpen," aldus een statement van het team uit Woking. Lees hier het hele artikel over de brand bij McLaren in de paddock in Spanje.

Sargeant moet gridstraf incasseren voor Grand Prix van Spanje na ophouden Stroll

Logan Sargeant maakt een baalweekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De Williams-bolides werden laatste in de kwalificatie. Vervolgens moest de Amerikaanse coureur zich ook nog een melden bij de wedstrijdleiding en hij heeft een gridstraf gekregen. Sargeant werd onderzocht voor het overschrijden van artikel 37.5 van het sportief reglement. Hij zou namelijk Lance Stroll hebben opgehouden bij het aanremmen van La Caixa, de tiende bocht op de baan in het dorpje Montmeló, tijdens Q1. Stroll ging uiteindelijk wel door naar Q2, waar de Aston Martin-coureur bleef steken op de veertiende positie. Ondanks dat Stroll doorging naar Q2, heeft Sargeant toch een straf gekregen voor het incident. Het gaat om een gridstraf van drie posities. Lees hier het hele artikel over de straf voor Logan Sargeant op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Red Bull onthult doel van 'geheime' testdag Verstappen in Imola

Vrijdag was de F1-wereld in de ban van de 'geheime' testdag die Red Bull Racing recent met Max Verstappen op het circuit in Imola heeft afgewerkt. Red Bull heeft de testdag inmiddels bevestigd en legt uit wat het doel van de testdag was, waarom het geheim was en wat de feedback was van Verstappen zelf na deze testdag. Duidelijk is in ieder geval dat de problemen met de RB20 serieus zijn. "We probeerden Max een referentie te geven met een oude auto. Als je de sterke en zwakke punten van een auto beoordeelt, dan is de huidige auto normaal gesproken je enige referentiepunt. Je kunt wel zeggen 'in het verleden hadden we dit of toen hadden we dat', maar de vraag is of dat ook echt zo blijft, doordat je beide auto's niet tegelijkertijd hebt gebruikt," begon hoofdengineer Paul Monaghan in een gesprek met Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over de 'geheime' testdag van Max Verstappen.

