Lewis Hamilton heeft zich als derde gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Spanje. De Mercedes-coureur kwam drie tienden tekort op Lando Norris en Max Verstappen, maar ploegmaat George Russell wist hij wel te verslaan.

Hamilton lijkt lekker in zijn vel te zitten op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De man uit Stevenage was het snelst van iedereen op de vrijdag met een rondetijd van 1:13.264. Ook de kwalificatie liep voorspoedig voor hem, want hij heeft de derde tijd weten te klokken. Norris en Verstappen waren de sterren van de show, en Hamilton was drie tienden langzamer, maar hij is wel voor Russell terecht gekomen. Het is pas de tweede keer in 2024 dat Hamilton sneller is dan Russell op de zaterdag. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz konden niet tippen aan de Zilverpijlen evenals de andere Red Bull van Sergio Pérez. Oscar Piastri reed überhaupt geen tijd na een foutje in de slotfase van Q3.

Erg blij

"Ik ben erg blij," begon Hamilton bij de traditionele top drie-interviews met dit keer Marc Gené. "Ten eerste wil ik iedereen bedanken, ik ben erg blij om hier te zijn. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik in de top drie sta. Het is nogal een lastig seizoen geweest tot nu toe. Iedereen in de fabriek werkt erg hard en we zien dat we stukje bij beetje stappen nemen richting de teams vooraan het veld. Ik had niet verwacht dat we zouden vechten voor de pole, maar hier en daar waren wel signalen dat we dichtbij konden komen."

Transformatie van Mercedes W15

"We hebben enorme stappen gemaakt en dat is te danken aan ieder persoon in de fabriek," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Ze zijn aan het pushen bij het designteam, aan het pushen dat we upgrades zo snel mogelijk mee kunnen nemen. Langzaam maar zeker transformeert de wagen in een raceauto waarmee we hopelijk vooraan het veld kunnen strijden. George deed het ook geweldig, dus hopelijk kunnen we de druk opvoeren bij de twee jongens vooraan."

