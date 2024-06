Briljante Norris verpest feestje voor Verstappen en pakt pole position in Barcelona

Lando Norris heeft zaterdag met een briljante ronde de pole position voor de Grand Prix van Spanje weten te pakken. Max Verstappen leek er even mee vandoor te gaan, maar de Brit toverde een geweldige prestatie uit de hoge hoed en wist te regerend wereldkampioen te verschalken.

Na drie vrije trainingen die we op vrijdag en zaterdag gezien hadden, was het duidelijk dat we een spannend weekend tegemoet zouden gaan in Barcelona. Het waren McLaren, Ferrari, Mercedes én Max Verstappen die vooraan te vinden waren tijdens de sessies en de verschillen op de kop waren ongelofelijk klein. De spanning voorop was natuurlijk een mooie voorbode voor de rest van het weekend, te beginnen met de strijd om de pole position op zaterdag. Om 16:00 ging het met een prima temperatuur van 24 graden Celsius en lichte bewolking los in Catalonië.

Q1: domper voor Racing Bulls

Tijdens de eerste kwalificatiesessie waren het op het begin zoals gebruikelijk de coureurs die het lastig hebben om uit Q1 te geraken die als eerste naar buiten gingen. Even later waren het ook de grotere teams en coureurs die het asfalt op gingen. Opnieuw was het snel duidelijk dat de strijd vooraan enorm dicht bij elkaar lijkt te liggen en na de eerste runs was het Charles Leclerc die met een 1:12.257 de voorlopig snelste tijd wist te noteren. Verstappen wist de Monegask met een minimaal verschil te volgen, terwijl ook Norris en Carlos Sainz dichtbij stonden.

Uiteindelijk gaat het in Q1 natuurlijk om de onderste vijf plekken en dus was het richting het einde van de sessie dringen geblazen voor de heren onderop. Met de laatste run leek het erop dat de baan ineens een stuk sneller geworden was en onder meer Valtteri Bottas en Zhou Guanyu wisten zich sterk te verbeteren, waardoor beide heren verrassend wisten door te stoten naar de tweede kwalificatiesessie. Het doek viel voor Kevin Magnussen, de tegenvallende Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo en het eveneens zeer povere Williams. Alex Albon en Logan Sargeant starten zondag vanaf de allerlaatste startrij.

Q2: Alonso stelt fans teleur

Vervolgens was het tijd voor het tweede deel van de sessie en tijdens de eerste run van de coureurs was het Verstappen die liet waar hij toe in staat is. Met een 1:11.653 wist de Nederlander de voorlopig snelste tijd van de sessie op de klokken te zetten en wist hij voor het eerst dit weekend een gaatje te slaan naar de concurrentie, waar Norris en Sainz het dichtst bij de wereldkampioen zaten. Hamilton reed zijn eerste run op gebruikte banden en kwam niet verder dan een dertiende tijd, waardoor er tijdens de tweede run nog werk aan de winkel was voor de aanstaande Ferrari-rijder.

In zijn tweede run haalde hij de twijfels weg met een uitstekende tijd en slechts 0.139 seconden achterstand op Verstappen, die de tweede sessie als snelste wist af te sluiten. Fernando Alonso bleek uiteindelijk de grote teleurstelling van de zaterdag te worden: de grote thuisheld kwam niet verder dan de elfde stek en moest teleurgesteld vroegtijdig uit zijn Aston Martin klimmen. Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Zhou waren de andere afvallers. Het betekende dat het geplaagde Alpine knap met twee bolides wist door te stoten naar Q3.

Q3: Norris de man van de dag

De strijd om de pole kon dus met twee Red Bulls, twee Mercedessen, twee Ferrari's, twee McLarens en twee Alpines losbarsten en in de eerste run waren het Pérez en Piastri die op gebruikte banden begonnen en dus ook niet serieus mee konden doen om de snelste tijden. Verstappen wist wederom het maximale uit zijn auto te halen in de eerste run en met een 1:11.673 pakte de drievoudig wereldkampioen de voorlopig snelste tijd. Vervolgens opende de rest van de coureurs de jacht op Verstappen en zaten veel rijders er na twee sectoren onder, maar verloren ze toch weer tijd in de derde sector, waar Verstappen uitstekend was.

Piastri maakte bij het ingaan van de tweede run een foutje, waardoor zijn kwalificatie in de soep liep. Het was ongekend spannend voorop en Verstappen noteerde een fenomenale 1:11.403, waarmee de drievoudig wereldkampioen de pole leek te gaan pakken. Daar dacht de in bloedvorm verkerende Norris echter anders over, want met een wereldronde van 1:11.383 was het de Britse coureur die als een duveltje uit een doosje de pole voor de poorten van de hel wist weg te slepen. Hij deelt zondag de eerste startrij met Verstappen. De Mercedessen met Hamilton en Russell sluiten aan op rij twee, terwijl de beide Ferrari's daarachter aansluiten.

