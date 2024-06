Lando Norris heeft zaterdag na een zinderende kwalificatie de pole position voor de Grand Prix van Spanje weten te pakken. Na afloop van zijn fenomenale sessie was de McLaren-coureur vanzelfsprekend in de wolken en hij spreekt van zijn 'beste pole position uit zijn carrière'.

Het was het hele weekend eigenlijk al duidelijk dat het ongekend spannend voorop was en ook tijdens de kwalificatie was dat niet anders. Tijdens Q3 leek het Max Verstappen te zijn die met een fenomenale 1:11.403 de pole leek te gaan pakken. Daar dacht de in bloedvorm verkerende Norris echter anders over, want met een wereldronde van 1:11.383 was het de Britse coureur die als een duveltje uit een doosje de pole voor de poorten van de hel wist weg te slepen. Het was de eerste pole voor McLaren in Barcelona sinds 2005.

Beste pole

Na afloop van de thriller op het Circuit de Barcelona-Catalunya is de Britse coureur in de wolken met zijn prestaties: "Het was eigenlijk een perfecte ronde. Je weet wanneer je een goede ronde aan het rijden bent en dat zorgt voor enthousiasme. Het hele rondje was uiteindelijk perfect op het einde. Het ligt dicht bij elkaar, maar ik ben ontzettend blij. Ik zou zeggen dat dit mijn beste pole position is. Ik heb er niet veel, maar van de pole positions die ik heb, is dit de beste", zo jubelt de Brit.

Al twee maanden snel

Norris vervolgt: "Het is het hele weekend al behoorlijk close maar het was gewoon een perfecte ronde. Dat heb ik vandaag neer weten te zetten. Het is niet alleen dit weekend, we zijn al twee maanden snel. Vanaf Miami zijn we sterk. We hebben de pole wel eens misgelopen omdat we geen perfecte ronde reden, maar vandaag lukte dat wel. Max en Red Bull zagen er eigenlijk wat sterker uit, maar wij hebben voor de laatste run nog een paar kleine aanpassingen gemaakt. Ik moest op bepaalde gebieden verbeteren en precies dat hebben we gedaan. Ik weet dat het zwaar wordt tegen Max en Lewis en de rest daarachter, maar we zijn hier om te winnen en dat is mijn plan."

