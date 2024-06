Max Verstappen kende tot nu toe een lastig weekend tijdens de Grand Prix van Spanje, al wist hij voor de kwalificatie toch weer een stapje extra te zetten. Het bleek uiteindelijk nét niet genoeg, want Lando Norris ging er vandoor met de felbegeerde P1. De Nederlander reageert na afloop van de kwalificatie.

Het was het hele weekend eigenlijk al duidelijk dat het ongekend spannend voorop was en ook tijdens de kwalificatie was dat niet anders. Tijdens Q3 leek het Max Verstappen te zijn die met een fenomenale 1:11.403 de pole leek te gaan pakken. Daar dacht de in bloedvorm verkerende Norris echter anders over, want met een wereldronde van 1:11.383 was het de Britse coureur die als een duveltje uit een doosje de pole voor de poorten van de hel wist weg te slepen. Niet het resultaat waar Verstappen op gehoopt had en het is voor de Red Bull-coureur duidelijk dat zijn team een jasje uit heeft gedaan ten opzichte van de sterker wordende concurrentie.

Pérez niet trager

Tegenover De Telegraaf blikt Verstappen terug. "Als ik naar mezelf kijk, vind ik dat de kwalificaties ten opzichte van vorig jaar eigenlijk nog beter gaan. Maar op dit moment komen we net tekort. Het gat met Checo is redelijk groot. Ik denk dat dat ook veel zegt. Want hij is niet slechter geworden…”, zo verdedigt hij zijn teamgenoot. Verstappen geeft aan nog niet bezorgd te zijn, maar weet wel dat het snel beter moet: "McLaren is de laatste paar weken al heel sterk. Ik hamer er al de hele tijd op dat we met meer performance moeten komen. Dat weet iedereen ook. Het is duidelijk dat de teams om ons heen tot nu toe meer updates hebben gebracht dan wij. Uiteindelijk doen ze [McLaren, red.] het beter dan wij, anders staan ze niet voor me. Wij verbeteren natuurlijk ook wel, maar niet genoeg ten opzichte van de rest", klinkt het kritisch.

Dominantie volledig verdwenen

Eén ding is voor de leider in het wereldkampioenschap duidelijk: 2024 is een heel ander verhaal dan het ongekende seizoen van vorig jaar: "De dominantie van vorig jaar is volledig verdwenen. Toen was er niet veel aan de hand. Dan waren er misschien één of twee wedstrijden waar we het niet goed voor elkaar hadden en hadden we het verder wel onder controle. Nu is het voor ons zaak om stappen te zetten om te kunnen blijven winnen. Of dat snel kan? Ik hoop het. Want de anderen maken grotere stappen dan wij. Als team zijnde doen we het wat uitvoering betreft eigenlijk altijd wel goed in de kwalificaties en races. Maar we komen gewoon snelheid tekort. Dat is al een paar weken aan de gang", besluit hij zijn ferme kritiek over de prestaties van Red Bull.

