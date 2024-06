Logan Sargeant maakt een baalweekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De Williams-bolides werden laatste in de kwalificatie. Vervolgens moest de Amerikaanse coureur zich ook nog een melden bij de wedstrijdleiding en hij heeft een gridstraf gekregen.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya ligt de Williams niet lekker. Vorig jaar kwamen Alexander Albon en Sargeant ook al niet in de buurt van Q2 en ze moesten het met de zestiende en twintigste positie doen in de race. Het is dit weekend niet heel anders met P19 voor Albon en P20 voor Sargeant in de zaterdagssessie die de startgrid voor morgen heeft bepaald. Voor de laatstgenoemde ging het van kwaad tot erger. Hij moest zich om 17:30 uur melden bij de stewards.

Artikel 37.5

Sargeant werd onderzocht voor het overschrijden van artikel 37.5 van het sportief reglement. Hij zou namelijk Lance Stroll hebben opgehouden bij het aanremmen van La Caixa, de tiende bocht op de baan in het dorpje Montmeló, tijdens Q1. Stroll ging uiteindelijk wel door naar Q2, waar de Aston Martin-coureur bleef steken op de veertiende positie. Diens ploegmaat Fernando Alonso werd elfde in de kwalificatie.

Ondanks dat Stroll doorging naar Q2, heeft Sargeant toch een straf gekregen voor het incident. Het gaat om een gridstraf van drie posities, maar aangezien hij zich toch al als laatste had gekwalificeerd, zal dat niks veranderen aan zijn startplek voor morgen. De man uit Fort Lauderdale, Miami liet aan de stewards weten dat zijn team hem niet op tijd had geïnformeerd over het feit dat Stroll eraan kwam, maar bij de FIA vonden ze dat geen goed excuus.

