McLaren zet plotseling coureur op straat, Britse GP wijst naar Verstappen voor tegenvallende kaartverkoop | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya staat voor de deur. Dat betekent dat er ook weer teams zijn die upgrades gaan meenemen. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes behoren tot dat groepje, maar ook het zusterteam van Red Bull: VCARB. De renstal uit Faenza neemt met nieuw bodywork en een nieuwe achtervleugel stappen te zetten richting Aston Martin. Ook is het persconferentieschema voor het evenement in Montmeló bekendgemaakt. De geruchtenmolen stopt ook niet. Zo zou Adrian Newey een rondleiding hebben gekregen bij Aston Martin. McLaren heeft ondertussen Formule 2-kampioen Théo Pourchaire onverwachts de laan uitgestuurd. Hij was de invaller van David Malukas, maar de Fransman wordt nu zelf aan de kant gezet. Verder omschrijft Charles Leclerc Max Verstappen in één woord en denkt Silverstone dat de oorzaak van de tegenvallende kaartverkoop ligt bij de dominantie van Red Bull.

Leclerc omschrijft Verstappen in één woord: "Als hij een gat ziet, gaat hij ervoor"

Charles Leclerc kan dit seizoen meer dan ooit concurreren met Lando Norris van McLaren, Lewis Hamilton van Mercedes en Max Verstappen van Red Bull Racing. De Monegask krijgt het echter lastig als hij de twee laatstgenoemde coureurs in één woord moet omschrijven. "Snel allebei, natuurlijk," vertelde hij tegenover Lastampa. Toch komt Leclerc er niet zo makkelijk vanaf. De Monegask komt vervolgens met een aanvulling, te beginnen met Hamilton. "Voor Lewis zou ik berekenend toevoegen. In de manier waarop hij beweegt, hoe hij de auto neerzet als hij verdedigt of aanvalt. Je begrijpt alle ervaring en gedachte erachter." Leclerc is vanaf 2025 teamgenoot van Hamilton bij Ferrari. Nadat hij Hamilton in een woord heeft omschreven, is het aan Leclerc om dit ook voor Verstappen te doen. Het is een wat grotere uitdaging, maar uiteindelijk beslist hij. "Agressief. Hij is meer het type: als er ruimte is, ga ik er gewoon voor." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die Max Verstappen omschrijft.

'Newey heeft besloten rondleiding in splinternieuwe Aston Martin-fabriek gehad'

Dat Adrian Newey na zijn vertrek bij Red Bull Racing niet met pensioen zal gaan, maar bij een nieuw team aan de slag lijkt te gaan, lijkt steeds sterker te worden. Zo meldt De Telegraaf dat niet Ferrari, maar Aston Martin weleens het nieuwe onderkomen van de 65-jarige kan worden. Manager Eddie Jordan ontkende ook al een aantal keren dat een overstap naar Ferrari er niet in zit. Wel melden bronnen aan de Nederlandse krant dat Aston Martin een goede kans maakt bij de ontwerper. Zo zou Newey volgens de bronnen kortgeleden een rondleiding hebben gekregen in het hagelnieuwe complex van Aston Martin in Silverstone. Het team heeft ook gereageerd op de geruchten en stelt dat het project van eigenaar Lawrence Stroll een zeer aantrekkelijk project is. "Veel spraakmakende individuen uit alle geledingen worden aan het team gelinkt, maar we hebben niets om aan te kondigen," zo reageerde het team. Lees hier het hele artikel over de rondleiding die Adrian Newey heeft gehad bij Aston Martin.

Persconferentieschema Barcelona: Red Bull Racing afwezig, thuishelden Alonso en Sainz er wél bij

Het schema voor de persconferentie in Barcelona is door de FIA bekendgemaakt. Het team van Red Bull Racing is donderdag niet ingeroosterd om de pers te woord te staan in Spanje. Thuishelden Carlos Sainz en Fernando Alonso verschijnen wel op de bank bij Tom Clarkson. De persconferentie voor het Grand Prix-weekend in Spanje begint om 14:30 uur lokale tijd en dat is ook het tijdstip in Nederland, want we hebben dit weekend niet te maken met tijdsverschil. Tweevoudig wereldkampioen Alonso zal samen met landgenoot Sainz aanwezig zijn. Daarnaast zullen Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo zich melden om de vragen te beantwoorden. Op vrijdag zijn de teambazen aan de beurt. Tussen de eerste en tweede vrije training, om 15:30 uur zullen Bruno Famin (Alpine), Frédéric Vasseur (Ferrari) Alessandro Alunni Bravi (Kick Sauber) en Toto Wolff (Mercedes) zich melden. Lees hier het persconferentieschema voor de Grand Prix van Spanje.

Upgrades Red Bull, VCARB en meer uitgelicht voor GP Spanje: 'Gegarandeerd twee tienden sneller'

De F1 Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya staat voor de deur. Ook nu zijn er verschillende teams die weer upgrades meenemen. Vooral bij Red Bull-zusterteam VCARB zijn ze druk bezig geweest. Onder andere nieuw bodywork en een kersverse achtervleugel zouden gegarandeerd een winst van twee tienden van een seconde hebben opgeleverd. Het Red Bull-zusterteam laat Haas, Alpine, Williams en Kick Sauber daarmee in de achteruitkijkspiegels en richten ze hun pijlen op Aston Martin. De auto, die als B-spec wordt gezien vanwege de hoeveelheid upgrades, was al sterk op circuits waar downforce belangrijk is, dus Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zouden voor verdere verrassingen kunnen zorgen in Spanje. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes nemen ook pakketten mee. Lees hier het hele artikel over de upgrades voor de Grand Prix van Spanje.

Silverstone ziet kaartverkoop teruglopen en wijst naar dominantie Verstappen

Volgens Silverstone-directeur Stuart Pringle zorgt de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing ervoor dat het circuit nog niet is uitverkocht voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, die begin juli plaatsvindt. "Als er een grote kans is op dezelfde winnaar en het gevaar uit de sport wordt gehaald, haalt dat de scherpe kantjes eraf. Vorig jaar was het erg repetitief in de zin van één team dat domineerde en dit seizoen gingen ze op dezelfde manier van start. Dingen veranderen nu misschien en ik erken dat we een aantal jaren hebben gehad waarin een Britse coureur het kampioenschap domineerde, en dat vonden we als Britse promotor niet zo erg! Maar het is zeker een stuk moeilijker geworden nu Red Bull domineert," vertelde hij in gesprek met Autosport.com. Lees hier het hele artikel over de tegenvallende kaartverkoop voor de Britse Grand Prix.

McLaren baart opnieuw opzien in IndyCar: Théo Pourchaire plotseling op straat gezet

Het team van Arrow McLaren in de IndyCar heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de toch al rumoerige recente geschiedenis. Théo Pourchaire, die enkele weken geleden voor de rest van het seizoen werd aangekondigd, is zijn zitje alweer kwijt. Nolan Siegel, afgelopen weekend nog LMP2-winnaar in de 24 Uur van Le Mans, vervangt hem. Eerder liet de Fransman al zijn frustraties blijken dat de weg naar de Formule 1 dicht zat en het het derde jaar op rij was dat de kampioen niet door kon stromen naar de koningsklasse. Nu is hij opnieuw veroordeeld tot toekijken vanaf de zijlijn: "Niemand kan zo'n nieuwtje goed oppakken," stelde McLaren-adviseur Tony Kanaan. "Ik heb het aan hem uitgelegd en een paar voorbeelden genoemd waar ik doorheen heb moeten komen. Hij heeft niks verkeerd gedaan, het was gewoon de situatie." Lees hier het hele artikel over het ontslag van Théo Pourchaire bij Arrow McLaren.

