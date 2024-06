Het team van Arrow McLaren in de IndyCar heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de toch al rumoerige recente geschiedenis. Théo Pourchaire, die enkele weken geleden voor de rest van het seizoen werd aangekondigd, is zijn zitje alweer kwijt. Nolan Siegel, afgelopen weekend nog LMP2-winnaar in de 24u van Le Mans, vervangt hem.

Arrow McLaren is nog altijd op de achtergrond in de rechtbank in gevecht met Alex Palou, die eigenlijk dit jaar voor de formatie zou gaan rijden, en ondertussen heeft de Britse renstal opnieuw de ogen op zich weten te richting in de wereld van de IndyCar. Enkele weken geleden maakte het team namelijk bekend dat Formule 2-kampioen Pourchaire de gelegenheid kreeg om de rest van het seizoen in te stappen bij het team. Hij wisselde samen met Callum Illot af om de aan de pols geblesseerd geraakte David Maluka te vervangen. Pourchaire deed het naar behoren en kreeg de kans de rest van het jaar zijn kunsten te vertonen.

Zitje alweer kwijt

Lang heeft hij niet kunnen genieten van het rijden in de IndyCar. De Fransman liet eerder deze week op zijn socials nog horen zoveel zin te hebben in de race op Laguna Seca van aankomend weekend. Die rit zal hij echter van de zijlijn toe moeten kijken, want McLaren heeft een 180 graden draai gemaakt en besloten om Siegel in de Arrow McLaren te posteren voor de rest van het seizoen. Opmerkelijk, want eerder liet CEO Zak Brown tijdens de Indy 500 eerder deze maand nog weten dat het team blij is met de huidige line-up. Toch werd Pourchaire deze week plotseling door speciaal adviseur Tony Kanaan geïnformeerd over zijn aanstaande vertrek, slechts uren voordat het nieuws wereldkundig werd.

Niks verkeerd gedaan

Het betekent dat de Formule 2-kampioen inmiddels wederom zonder zitje is komen te zitten. Eerder liet de Fransman al zijn frustraties blijken dat de weg naar de Formule 1 dicht zat en het het derde jaar op rij was dat de kampioen niet door kon stromen naar de koningsklasse. Nu is hij opnieuw veroordeeld tot toekijken vanaf de zijlijn: "Niemand kan zo'n nieuwtje goed oppakken", stelt Kanaan. "Ik heb het aan hem uitgelegd en een paar voorbeelden genoemd waar ik doorheen heb moeten komen. Hij heeft niks verkeerd gedaan, het was gewoon de situatie. Het was een beslissing die we moesten nemen. Het was totaal niet persoonlijk en ging niet om zijn prestaties. Hij heeft alles gedaan wat hij had kunnen doen. Hij was niet blij, maar hij begreep het wel", zo citeert The Race de voorman van het team over de opmerkelijke beslissing.

