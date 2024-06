Charles Leclerc kan dit seizoen meer dan ooit concurreren met Lando Norris van McLaren, Lewis Hamilton van Mercedes en Max Verstappen van Red Bull Racing. De Monegask krijgt het echter lastig als hij de twee laatstgenoemde coureurs in één woord moet omschrijven.

Leclerc wordt door Lastampa gevraagd of hij Hamilton en Verstappen zo kort mogelijk kan omschrijven. "Snel allebei, natuurlijk." Toch komt Leclerc er niet zo makkelijk vanaf. De Monegask komt vervolgens met een aanvulling, te beginnen met Hamilton. "Voor Lewis zou ik berekenend toevoegen. In de manier waarop hij beweegt, hoe hij de auto neerzet als hij verdedigt of aanvalt. Je begrijpt alle ervaring en gedachte erachter." Leclerc is vanaf 2025 teamgenoot van Hamilton bij Ferrari.

Verstappen volgens Leclerc 'agressief'

Nadat hij Hamilton in een woord heeft omschreven, is het aan Leclerc om dit ook voor Verstappen te doen. Het is een wat grotere uitdaging, maar uiteindelijk beslist hij. "Agressief. Hij is meer het type: als er ruimte is, ga ik er gewoon voor." Leclerc en Verstappen rijden al sinds het karten samen en hebben, zowel daar als in de Formule 1 en andere raceklassen, veel duels uitgevochten. Samen strijden om de titel in de koningsklasse zat er echter nog niet in.

Leclerc omschrijft zichzelf zo kort mogelijk

Voor zichzelf heeft Leclerc naast 'snel' ook een ander woord. "Soms rijd ik veel met intuïtie, vooral in de kwalificatie, dat is iets wat me kenmerkt. Ik ga slapen en word elke ochtend wakker met de vaste gedachte om te winnen. Tweede en derde plaatsen interesseren me niet, maar ik vergelijk mezelf niet zo veel met anderen. Vroeger deed ik dat meer, maar toen realiseerde ik me dat het beste is om je op jezelf te richten en ook te werken aan de dingen die minder goed gaan. Dat doe ik altijd."

