Terwijl F1 in juni en juli het druk zal hebben met vijf races in zes weken tijd, zit deze sportzomer natuurlijk ook vol met andere sporten. Zo ook de Olympische Spelen, die eind juli en begin augustus gehouden worden. Charles Leclerc mocht tijdens de voorbereiding op deze Spelen een belangrijke rol vervullen.

Leclerc en zijn collega's bereiden zich, na negen van de 24 races in 2024 gehad te hebben, voor op vijf races in zes weken tijd. Komend weekend begint een triple header, waarin er gereden gaat worden in Spanje, Oostenrijk en Groot-Brittannië. Deze races zullen tegelijkertijd met een groot toernooi gehouden worden: het Europees kampioenschap voetbal. In augustus staat er in de Formule 1 echter alleen de Grand Prix van Nederland op het programma. Deze maand staat namelijk, van 28 juli tot 23 augustus, in het teken van de zomerstop.

Olympische Spelen in Parijs

Ook de F1-coureurs zullen in augustus dus alle tijd hebben om een beetje te genieten van het grootste toernooi op aarde, samen met het Wereldkampioenschap voetbal: de Olympische Spelen. De Spelen worden gehouden van 26 juli tot 11 augustus, waardoor het toernooi dus begint tijdens het laatste F1-raceweekend voor de zomerstop. Voorafgaand aan de Olympische Spelen wordt het Olympische vuur van Athene, waar de eerste Spelen werden gehouden, naar de stad gebracht waarin het toernooi plaats gaat vinden. Dit jaar is dat dus Parijs, waardoor het vuur ook door Monaco gaat. Dit was voor Leclerc, die in 2024 al een race in F1 won, een ideaal moment om een rol van betekenis te spelen. Hij mocht het Olympische vuur door zijn eigen stad verplaatsen naar de volgende persoon.

