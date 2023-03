Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 13:45 - Laatste update: 15:36

Voor Frans Verschuur is het onbegrijpelijk dat Viaplay de Nederlandse radiorechten van de Formule 1 heeft aangeschaft. De streamingdienst was al in het bezit van de beelden, nadat het Ziggo Sport had afgetroefd voor de televisierechten, daar komen nu de radiorechten bij.

Veel luisteraars die gewend waren aan het geluid van Olav Mol en Jack Plooij gebruikten het afgelopen seizoen Grand Prix Radio om het vertrouwde geluid bij de beelden te krijgen. Vanaf het nieuwe jaar zijn de Nederlandse radiorechten in handen van Viaplay en kan Grand Prix Radio het spelletje officieel niet meer verslaan via de radio. Het station heeft daarom de radiorechten in België aangeschaft en op die manier heeft het middels een omweg, alsnog de beschikking om het Formule 1-seizoen te verslaan.

'Beetje kinderachtig'

Verschuur is vaste gast bij de podcast van de zender en laat zich in gesprek met GPFans uit over de aankoop van de radiorechten door Viaplay. "Ik vond dat een beetje kinderachtig van Viaplay, dat ze de radiorechten gekocht hebben. Ze kunnen ook de Belgische rechten kopen en op den duur de Nederlandse rechten op de Antillen binnen halen", zo wijst hij naar een tactiek om het duo van Grand Prix Radio te dwarsbomen. Voor de luisteraar zelf verandert er wel iets. Zo kunnen de luisteraars die via DAB plus naar de zender luisteren het verslag tijdens het raceweekend niet horen. Luisteraars die via de app luisteren kunnen wel rekenen op het vertrouwde geluid van het duo.

Jack Plooij, Valtteri Bottas & Olav Mol, ZiggoSport

Viaplay heeft zichzelf in de vingers gesneden

Volgens de voormalig teambaas van Jos Verstappen heeft Viaplay zichzelf in de vingers gesneden door te hoog van de toren te blazen. "Viaplay wilde de journalistiek naar een hoger punt brengen. Dat is in de uitzendingen mislukt. De kijker en de luisteraar wil luchtigheid hebben en daar sta ik zelf ook voor. Te veel technische informatie, daar zit men niet op te wachten. Dat weten die zestig tot tachtigduizend mensen zelf ook wel", zo legt hij uit.

'Weggegooid geld'

De Nederlandse kijker wil over het algemeen gewoon vermaakt worden, zo stelt Verschuur. "Men wil gewoon naar Max [Verstappen] en Nyck [de Vries] kijken in luchtige en makkelijke materie. Viaplay moet een ommezwaai maken, andere mensen aan tafel krijgen. Coronel is oké, hij praat er ook lachend over. Het is jammer dat ze te veel de technisch kant belichten, in plaats van commentaar met een lach. Die radiorechten kopen, dat is echt weggegooid geld."

Vete

Sinds de Formule 1-rechten in Nederland van partij zijn gewisseld, is er veel commentaar gekomen op Viaplay. Volgens Verschuur merkt de Scandinavische partij dat er kritiek is en dat hebben ze liever niet. "Hun grootste zwarte vlek is dat Olav en Jack commentaar geven en dat mensen daar naar luisteren. Ze hebben kritiek op Viaplay en dat willen ze niet. Het lijkt op een soort vete naar Olav en Jack. Een overname [van Grand Prix Radio] was eigenlijk de enige optie. Eind dit jaar gaan ze weer bieden op de televisierechten en het is gewoon een rekensom. Het had allemaal niet zo gehoeven", legt Verschuur uit.

Hij heeft dan ook een tip voor Viaplay: "Als het programma minder humoristisch wordt gemaakt en veel te zwaar van stof is, dan haken de mensen af. Kijk naar andere programma's zoals bijvoorbeeld Vandaag Inside, daar kijken mensen graag naar want ze zijn de problematiek zat en hebben liever commentaar met wat humor."