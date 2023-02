Kritiek op uitspraken Verstappen en Hamilton, 'crisisoverleg bij Mercedes' | GPFans Recap

Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd het duidelijk dat niet iedereen kan waarderen wat Lewis Hamilton en Max Verstappen te zeggen hadden over een mogelijk verbod op bandenwarmers in de Formule 1, liet Christijan Albers weten het gevoel te hebben dat er iets speelt tussen Red Bull Racing en Helmut Marko en was er een crisisoverleg bij Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 28 februari.

Artikel gaat verder onder video

Albers: 'Ik heb het gevoel dat Red Bull probeert van Marko af te komen'

Christijan Albers is van mening dat er een tijdbom onder het team van Red Bull Racing ligt. De voormalig Formule 1-coureur heeft het vermoeden dat een aantal kopstukken binnen het team - waaronder teambaas Christian Horner - van adviseur Helmut Marko af willen. Meer lezen? Klik hier!

'Mercedes hield crisisoverleg na dramatische tweede testdag in Bahrein'

Het Formule 1-team van Mercedes stak na afloop van de tweede testdag ongepland de koppen bij elkaar in de paddock, zo blijkt uit een foto van Auto Motor und Sport-journalist Andreas Haupt. De vrijdag verliep dramatisch voor de Zilverpijlen en dat resulteerde in een 'crisisoverleg'. Meer lezen? Klik hier!

Norris reageert op Red Bull en toekomst bij McLaren: "Ben niet meest geduldige man"

Lando Norris heeft nog een contract tot medio 2025 bij het team van McLaren, maar de talentvolle Brit wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. Op het YouTube-kanaal van Quadrant werd Norris geconfronteerd met enkele flirtende woorden van Christian Horner en gaf hij meer tekst en uitleg over zijn toekomst. Meer lezen? Klik hier!

Usain Bolt schaart zich achter Hamilton in vete met FIA: "Hebben verantwoordelijkheid"

Lewis Hamilton ligt de laatste tijd regelmatig overhoop met de FIA. Is het niet voor het dragen van sieraden en piercings, dan wel omdat Hamilton een fervent voorstander is van het aankaarten van maatschappelijke en politieke kwesties. De consequenties kunnen enorm zijn, maar Usain Bolt steunt de coureur van Mercedes. Meer lezen? Klik hier!

Kritiek Verstappen en Hamilton op verbod bandenwarmers verworpen: "Ik ben verward"

Voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe heeft vraagtekens gezet bij het commentaar van F1-coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton, die tegen een voorgesteld verbod op bandenwarmers zijn. Meer lezen? Klik hier!

Button weet waarom Hamilton nog geen nieuw contract heeft: "Dat moet wel, toch?"

Lewis Hamilton (38) beschikt over een aflopend contract bij het Formule 1-team van Mercedes, maar een nieuwe verbintenis lijkt nog niet op korte termijn te worden aangekondigd. Hamilton lijkt de boot af te houden en Jenson Button denkt te weten waarom. Volgens de wereldkampioen van 2009 kan er maar één reden zijn waarom Hamilton weigert zijn krabbel te zetten. Meer lezen? Klik hier!