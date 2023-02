Jeen Grievink

Lando Norris heeft nog een contract tot medio 2025 bij het team van McLaren, maar de talentvolle Brit wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Red Bull Racing. Op het YouTube-kanaal van Quadrant werd Norris geconfronteerd met enkele flirtende woorden van Christian Horner en gaf hij meer tekst en uitleg over zijn toekomst.

Norris tekende in 2019 een contract bij McLaren, nadat hij daarvoor al deel uitmaakte van het opleidingsprogramma van de renstal uit Woking. Sinds zijn debuut, is Norris niet meer weg te denken van de grid. De 23-jarige coureur maakt de verwachtingen meer dan waar. Het is dan ook niet gek dat hij op de radar staat van verschillende grote teams, waaronder Red Bull Racing. De Oostenrijkers hebben in het verleden al meermaals geflirt met Norris en vorig jaar vond er zelfs een oriënterend gesprek plaats. Toen Norris aanschoof bij Quadrant, werd hij geconfronteerd met het charmeoffensief van Red Bull.

Horner noemde Norris "een knappe jongen"

In het YouTube-programma werd er een fragment uit Drive to Survive naar voren gehaald, waarin Horner enkele flirtende woorden spreekt over Norris. Hij deed deze uitspraken vlak voordat Sergio Pérez werd aangesteld en nadat Daniel Ricciardo had getekend bij McLaren. Volgens Horner was Ricciardo niet blij om samen te gaan rijden met Norris. "Het feit Lando jonger is, hij is een knappe jongen en hij is grappig. Als teamgenoot vind je dat vreselijk", zo zei Horner in het Netflix-interview. Als Norris gevraagd wordt hoeveel hij Horner heeft betaald om dit te zeggen, lacht de Brit: "Veel!"

Staat Norris open voor een toekomst bij Red Bull?

Of hij ooit ingaat op het charmeoffensief van Horner en Red Bull? Dat hangt met name van de ontwikkeling van McLaren af, zo stelt hij. "Ik ben hier nog een paar jaar en dat is omdat ik dat wil. Het was niet zo dat ik niet wist dat we geen kampioenschappen gingen winnen ofzo. Ik wist dat het een reis was en dat we ons moeten ontwikkelen en verbeteren om op dat punt te komen." Norris noemt zijn toekomst "op dit moment geen punt van discussie".

Maar, - zo laat hij de deur op een kier - Norris wil ook niet eeuwig wachten op succes met McLaren. "Ik ben niet de meest geduldige man", zo zegt hij.