Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 14:24 - Laatste update: 16:12

Het blijft anno 2023 nog altijd gissen hoe het gaat met de situatie van Michael Schumacher. De Duitse coureur had in 2013 een zwaar skiongeluk, waarna hij levensgevaarlijk gewond raakte. Vanaf toen is het allemaal vrij vaag geworden rondom de zevenvoudig wereldkampioen. Eddie Jordan geeft een cryptische update.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Schumacher vlak na zijn Formule 1-pensioen levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een skitripje in de Franse Alpen. De Duitse voormalig coureur kwam met zijn hoofd op een steen terecht, waarna hij met spoed afgevoerd werd naar het plaatselijke ziekenhuis. Later bleek dat hij een schedeltrauma had opgelopen en vanaf dat moment werd hij noodgedwongen en kunstmatig in coma gehouden.

Dat duurde een half jaar, waarna hij richting zijn huis in Zwitserland werd gebracht om verder te revalideren. Vanaf dat moment heerst er een soort van radiostilte rondom de Ferrari-legende en laat de familie Schumacher zelden iets los over de toestand van Michael. In 2019 onderging hij nog een stamceltransplantatie en dat is zowat het laatste wat bekend is over de gezondheidstoestand van Schmacher. Jordan doet nu echter voor het eerst in lange tijd wat uit de doeken over de man die hij in 1991 liet debuteren bij zijn Formule 1-team.

In dat jaar was Jordan naarstig op zoek naar een vervanger voor één van zijn rijders. Bertrand Gachot, de coureur in kwestie, moest namelijk de gevangenis in vanwege het gebruik van pepperspray. Jordan liet Schumacher vervolgens testen op Silverstone, waar laatstgenoemde een zeer goede indruk achterliet. Hij zette de Duitser in als de vervanger van Gachot en daarmee was een legendarische loopbaan geboren. Jordan staat dus nog altijd dicht bij de familie en heeft nu een korte, cryptische update in huis: "Hij is daar, maar is niet daar", citeert Express de Ier. Hij lijkt daarmee aan te willen geven dat Schumacher fysiek wel aanwezig is, maar mentaal er niet (helemaal) bij is.