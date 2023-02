Jan Bolscher

Dinsdag 28 februari 2023 08:39 - Laatste update: 11:28

Christijan Albers is van mening dat er een tijdbom onder het team van Red Bull Racing ligt. De voormalig Formule 1-coureur heeft het vermoeden dat een aantal kopstukken binnen het team - waaronder teambaas Christian Horner - van adviseur Helmut Marko af willen.

Met de testdagen in Bahrein achter de rug maakt Red Bull Racing zich met goede papieren op zak klaar voor de eerste Grand Prix van het seizoen aanstaande zondag. De RB19 oogde sterk, stabiel en betrouwbaar op het Bahrain International Circuit, terwijl Ferrari en met name Mercedes op het oog minder voortvarend uit de startblokken kwamen. De testdagen geven te weinig duidelijkheid om er conclusies aan te hangen, maar in de media en bij de fans wordt Red Bull Racing grotendeels gezien als grote favoriet.

Artikel gaat verder onder video

Onrustig binnen Red Bull Racing?

Dat wil echter niet zeggen dat achter de schermen ook alles koek en ei is. Sinds het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz oogt het qua management-kant onrustig binnen de Oostenrijkse renstal. Zo doen geruchten de ronde dat zusterteam AlphaTauri in de verkoop staat en dat de opvolger van Mateschitz, Oliver Mintzlaff, niet goed met Helmut Marko door één deur zou kunnen. In de podcast van De Telegraaf wordt de situatie binnen Red Bull Racing besproken, en Albers is van mening dat de spanningen wel eens hoog op zouden kunnen lopen.

'Red Bull wil van Marko af'

"Mijn opinie is dat het een tijdbom gaat worden", vertelt hij. "Zolang de resultaten goed blijven is dat in het voordeel van hem en Newey, maar ik heb het gevoel dat ze een beetje proberen van die Marko af te komen. Misschien heb ik dat helemaal fout, maar ik heb wel dat gevoel. Zeker als ik van jou hoor [Erik van Haren, F1-journalist De Telegraaf] dat ze ook proberen bepaalde journalisten een beetje in bedwang te houden en dat er met Marko minder gesproken mag worden." Volgens Albers wil Horner daarnaast de positie van Mateschitz overnemen, om de macht nog meer naar hem toe te schuiven: "Ik zie daar wel iets uit voortvloeien en ik weet nog niet of dat heel erg positief gaat worden", klinkt het.