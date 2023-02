Jeen Grievink

Lewis Hamilton ligt de laatste tijd regelmatig overhoop met de FIA. Is het niet voor het dragen van sieraden en piercings, dan wel omdat Hamilton een fervent voorstander is van het aankaarten van maatschappelijke en politieke kwesties. De consequenties kunnen enorm zijn, maar Usain Bolt steunt de coureur van Mercedes.

Hamilton en de FIA staan niet zelden lijnrecht tegenover elkaar. Vorig seizoen ontstond er een heuse sieraden-gate, nadat Hamilton weigerde zijn piercings te verwijderen voor een racesessie. De autosportbond dreigde met een raceschorsing, maar zover kwam het uiteindelijk nooit. Ook dit jaar zijn Hamilton en de FIA weer in een discussie verwikkeld geraakt. De reglementen schrijven voor dat de Formule 1-coureurs geen politieke statements mogen maken tijdens officiële momenten tijdens een raceweekend, bijvoorbeeld op het podium of tijdens de rijdersparade. Hamilton wil zich hier echter niet door tegen laten houden en krijgt hierin steun van voormalig atleet Bolt.

Usain Bolt schaart zich achter Hamilton in strijd met FIA

Bolt, voormalig Olympisch kampioen en huidig recordhouder op de 100 en 200 meter sprint, steunt Hamilton in zijn strijd voor het vrije woord en stelt dat het "de verantwoordelijkheid" is van sporters om maatschappelijke of politieke kwesties aan te kaarten. Er kunnen echter forse straffen staan op het overtreden van de regels, inclusief een raceschorsing. Hamilton laat zich hier niet door afschrikken en heeft al meermaals aangegeven zich niet het zwijgen te laten opleggen. Bolt vindt dit moedig. "Lewis is ook een winnaar buiten de baan", zo tekent het Britse Express op uit de mond van de 36-jarige Jamaicaan.

Hamilton heeft "verantwoordelijkheid" mensen te "beïnvloeden"

Hoewel Hamilton geschorst kan worden als hij bijvoorbeeld weer zou knielen voorafgaand aan een race, denkt Bolt dat de zevenvoudig wereldkampioen gewoon door moet gaan met het "positief beïnvloeden" van mensen. Sporters zijn dit aan hun stand verplicht, zo vindt hij. "In onze functie zijn we rolmodellen en hebben we de verantwoordelijkheid om mensen op een positieve manier te beïnvloeden", zo stelt Bolt.

Lewis Hamilton met een Black Lives Matter-statement in 2020

Hij vervolgt: "Het maakt niet uit waar je vandaan komt of in welke situatie je bent geboren, iedereen verdient een kans om zichzelf te verbeteren en moet worden ondersteund om te slagen."

Schorsing zou Hamilton bijzonder slecht uitkomen

Hoewel Hamilton zegt achter zijn principes te blijven staan, zou een raceschorsing hem wel bijzonder slecht uitkomen. De Brit wil dit Formule 1-seizoen namelijk terugslaan en op jacht gaan naar zijn achtste wereldtitel. Maar om Max Verstappen en consorten te kunnen verslaan, telt ieder punt. Een schorsing zou dan funest kunnen zijn. De FIA zal echter pas naar deze straf grijpen als Hamilton de regels meermaals aan zijn laars blijft lappen.