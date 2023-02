Jeen Grievink

Lewis Hamilton (38) beschikt over een aflopend contract bij het Formule 1-team van Mercedes, maar een nieuwe verbintenis lijkt nog niet op korte termijn te worden aangekondigd. Hamilton lijkt de boot af te houden en Jenson Button denkt te weten waarom. Volgens de wereldkampioen van 2009 kan er maar één reden zijn waarom Hamilton weigert zijn krabbel te zetten.

Hamilton greep in het seizoen van 2021 nipt naast de titel en zag hoe Mercedes het jaar daarop verder afgleed. De dominante rol die Hamilton en zijn team de afgelopen jaren hadden, is inmiddels overgenomen door Max Verstappen en Red Bull Racing. Komend seizoen hoopt Mercedes zich te herpakken en volgens Button is dat essentieel voor de eventuele toekomst van Hamilton in de Formule 1. Mocht de W14 wederom niet mee kunnen vechten voor het kampioenschap, dan zou dat voor de zevenvoudig wereldkampioen wel eens een reden kunnen zijn om het bijltje er definitief bij neer te gooien. Volgens Button is het dan ook te verklaren waarom Hamilton nog geen nieuw contract heeft getekend.

Button weet waarom Hamilton nog niet verlengt bij Mercedes

Hamilton beschikt over een aflopend contract bij Mercedes en hoewel teambaas Toto Wolff heeft benadrukt dat er nog alle tijd is om over een verlenging te praten, denkt Button dat Hamilton achter de schermen de druk opvoert. Volgens de 43-jarige oud-Formule 1-coureur wil Hamilton eerst weten of Mercedes het lek boven heeft, voordat hij de knoop doorhakt. "Dat moet het wel zijn, toch?", zo stelt Button in een exclusief interview met The Telegraph. "Waarom zou je het anders zo laten? Hij weet hoe irritant we zijn met al onze vragen (over het contract, red.)."

Button vervolgt: "Ik bedoel, we moeten die vraag (over zijn contract, red.) stellen, maar hij zal er een hekel aan hebben om hem keer op keer te beantwoorden. Het kan alleen maar zo zijn omdat hij zich afvraagt hoe competitief ze zullen zijn."

Bijtekenen of helm aan de wilgen hangen?

Wanneer en wat Hamilton gaat beslissen, weet alleen de zevenvoudig wereldkampioen zelf. "Zal hij bijtekenen als de auto niet competitief is omdat hij snel wil zijn voordat hij stopt? Of denkt hij 'als hij (de W14, red.) niet beter is, ga ik gewoon met pensioen'. Wie zal het zeggen?", zo vraagt Button zich af.