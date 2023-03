Jeen Grievink

De toekomst van Lewis Hamilton is nog altijd ongewis. De Brit heeft een aflopend contract bij het team van Mercedes en het is de vraag of en wanneer hij deze gaat verlengen. Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen, maar volgens Hamilton is het klip en klaar: "Ik zie mezelf tot mijn laatste dagen bij Mercedes blijven als ik eerlijk ben."

Hamilton rijdt inmiddels al een decennium voor het team van Mercedes, maar hij is naar eigen zeggen nog lang niet klaar met de Duitse renstal. Hoewel hij over een aflopend contract beschikt, is er van paniek geen sprake. De zevenvoudig wereldkampioen kent weliswaar een paar matige seizoenen met de Zilverpijlen, maar dat is geen reden om de handdoek in de ring te werpen. Als hem door Motorsportweek gevraagd wordt naar zijn toekomst bij Mercedes, zegt hij: "Ik voel me er geweldig bij." Hij wil dan ook van geen wijken weten.

Hamilton wil "tot laatste dagen" bij Mercedes blijven

"Ik blijf me nog steeds erg thuis voelen, het is familie", zo vervolgt Hamilton zijn statement over zijn toekomst. "Ik zie mezelf tot mijn laatste dagen bij Mercedes blijven als ik eerlijk ben." Hij wil hetzelfde bereiken als Sir Stirling Moss. "Als je naar legendes kijkt, zoals Sir Stirling Moss, die was tot het einde der tijden bij Mercedes. Dat is ook mijn droom, om op een dag dat te bereiken. Dus ik ga ermee door en blijf gewoon bouwen aan het merk. Ik heb een aantal geweldige bondgenoten binnen het team, ik heb hier geweldige relaties [opgebouwd, red.]."

Besluit genomen over moment van pensioen

Hamilton heeft ook al een besluit genomen over wanneer hij wel een punt zet achter zijn periode bij Mercedes. "Zolang ik het team blijf helpen, ze vooruit kan blijven helpen en een bijdrage kan blijven leveren, wil ik blijven. Als er ooit een punt komt dat ik het gevoel heb dat dat niet meer zo is, dan is het de tijd voor een jonge coureur om binnen te komen en plaats te nemen", zo zegt hij.

En hoewel Hamilton met zijn 38 jaar één van de oudste coureurs op de grid is, voelt hij dat zelf niet zo. "Ik voel me nog vrij jong en in behoorlijk goede vorm", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.