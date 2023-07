Jeen Grievink

Vrijdag 7 juli 2023 11:56 - Laatste update: 12:25

Lewis Hamilton (38) heeft op het circuit van Silverstone onthult dat zijn toekomst de komende tijd nog gewoon in de Formule 1 ligt. De zevenvoudig wereldkampioen heeft weliswaar nog steeds geen overeenkomst bereikt met Mercedes over een nieuw contract, maar is wel van plan nog een aantal jaren actief te blijven als coureur.

Hamilton zinspeelde in het recente verleden nog meermaals over een spoedig exit uit de koningsklasse. Met name kort na de verloren titelstrijd met Max Verstappen in 2021 deden de geruchten de ronde dat Hamilton zijn helm wel eens aan de wilgen zou kunnen hangen. Al deze pensioenverhalen kunnen nu definitief de ijskast in, want Hamilton heeft op Silverstone - ten overstaan van duizenden fans - verklaard nog lang niet te stoppen. De zevenvoudig wereldkampioen wil nog "minimaal" vijf jaar door, en dan het liefst bij Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton wil nog 5 jaar door in F1

Hamilton verscheen gisterenmiddag op het circuit en ging daar, in de aanwezigheid van een groot aantal Britse Formule 1-fans, in op zijn toekomst. "Ik hoop hier nog veel langer te zijn", zo begon hij in gesprek met Sky Sports. Als hem vervolgens gevraagd werd of hij hier een tijdsduur aan vast kon hangen, sprak Hamilton over "minimaal vijf jaar". "Ik voel dat ik nog wel vijf jaar in me heb, minimaal. Nietwaar? We gaan het zien." Maar als Hamilton wil blijven racen, zal hij toch spoedig ergens een contract moeten tekenen. Zijn huidige verbintenis bij Mercedes loopt na dit seizoen af en een nieuw akkoord is nog niet bereikt. Hamilton maakt zich daar echter totaal geen zorgen over.

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!

Hamilton "dichtbij" nieuw contract Mercedes

Als Hamilton gevraagd wordt hoe dicht hij bij een nieuw contract met Mercedes is, antwoordt hij: "Ik heb nu geen pen bij me, maar we zijn dichtbij. Ik heb voor de volle honderd procent vertrouwen in dit team en we gaan er komen."