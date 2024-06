Verstappen zegeviert in regenachtig Canada, Horner verklapt details over contract Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft zijn zesde overwinning van het seizoen binnengesleept en dat deed hij tijdens een spectaculaire en natte Grand Prix van Canada. De Red Bull-coureur versloeg Lando Norris en George Russell in de onvoorspelbare wedstrijd. Een soepel weekend was het niet voor de Nederlander. Hij liep een kapotte power unit op tijdens een van de vrije trainingen en verwacht later dit jaar een gridstraf te krijgen. Wel was hij erg tevreden met zijn zege in Montreal. Russell maakte duidelijk dat hij Verstappen had kunnen pakken op Circuit Gilles Villeneuve. Diens Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton pakte zijn beste resultaat van 2024 ook al was het "een van zijn slechtste races ooit". Verder onthulde teambaas Christian Horner per ongeluk details over het Red Bull-contract van Sergio Pérez en gaat Carlos Sainz in op de interesse van Williams.

Verstappen verwacht later dit seizoen nog een straf te krijgen door vervanging MGU-K

Max Verstappen had op vrijdag in Canada motorproblemen, waardoor hij maar weinig rijtijd had tijdens de tweede training. Het probleem zat in de MGU-K en hoewel het voor dit weekend uiteindelijk geen straf opleverde, verwacht de Nederlander dat hij dit later in het jaar wel zal krijgen. Teams mogen in het seizoen slechts vier exemplaren van de MGU-K inpassen, zonder daarvoor een straf te krijgen. Voor het installeren van een vijfde exemplaar ontvangt de coureur wel een gridstraf. Verstappen houdt dan ook rekening met een straf. "Ik weet dat ik tijdens het seizoen een straf zal moeten uitzitten", zo verklaart hij. Red Bull kennende zal dit moment tactisch worden gekozen, op een moment dat het de Nederlander het minst pijn gaat doen. Lees hier het hele artikel over de motorproblemen bij Max Verstappen in Canada.

Sainz blij met interesse Williams: "Ik heb nog wat tijd nodig"

Carlos Sainz is blij met alle complimenten die hij ontvangt en weet dat hij veel opties heeft voor het F1-seizoen 2025, maar stelt dat er nog geen beslissing is genomen en hij niet weet of hij de knoop binnenkort of later door gaat hakken. Eerder liet James Vowles, teambaas van Williams, weten dat Sainz bovenaan hun lijstje staat voor 2025 naast Alexander Albon. Ook Mercedes en Sauber/Audi worden vaak genoemd, waardoor de Spanjaard in ieder geval genoeg opties heeft. Sainz zegt tegenover Motorsport.com dat hij blij is met de complimenten vanuit Williams. "Ik waardeer uiteraard de interesse en de vriendelijke woorden die James altijd voor me heeft gehad. Hetzelfde kan gezegd worden over hoe ik me voel tegenover hem en zijn team. Maar de realiteit is dat ik nog niet heb besloten waar ik volgend jaar naartoe ga, omdat ik, zoals ik laatst in de persconferentie zei, te gefocust ben." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Carlos Sainz.

Horner lijkt zich te verspreken over contract Pérez: "Eén plus één is twee"

Sergio Pérez heeft een contractverlenging getekend bij Red Bull Racing. De details hierover waren nog niet helemaal duidelijk, maar dankzij Christian Horner, die zich leek te verspreken tijdens de F1 Grand Prix van Canada, weten we meer. Op de vraag van Viaplay of Yuki Tsunoda, die verlengt heeft bij VCARB, was overwogen als coureur voor het Red Bull-hoofdteam, antwoordde de teambaas: "Het zijn allemaal Red Bull Racing-coureurs. We hebben besloten te verlengen met Checo voor één jaar. Maar ondertussen wilden we ook de optie om Yuki te verlengen gebruiken. Hij doet het geweldig in de VCARB-bolide. Dus ja, hij blijft nog een jaar." De verslaggeefster van Viaplay was verbaasd over de reactie van Horner, aangezien de verlenging met Pérez als een tweejarige deal was aangekondigd. "Even voor de duidelijkheid: is Checo's contract voor twee jaar of één jaar? Of één plus één?" Horner gaf een cryptisch antwoord. Lees hier het hele artikel over het contract van Sergio Pérez bij Red Bull Racing.

Verstappen na spectaculaire zege: "Dit soort races heb je soms even nodig"

Max Verstappen won zondag de F1 Grand Prix van Canada, ondanks dat hij vanaf P2 begon en twee safety cars moest overwinnen. De Nederlander was dan ook tevreden na de race, die hij dit jaar voor het derde seizoen op rij heeft gewonnen. Verstappen vond het ook leuk dat zowel Mercedes als McLaren op verschillende momenten in de race hem konden uitdagen en dit voor duels zorgde. Verstappen zag ook dat McLaren en Mercedes sterk waren. "Zeker, op verschillende momenten in de race ook nog eens. Het was erg leuk om zo te racen." Verstappen werd ook gevraag naar zijn probleem met de wielophanging, iets wat de Nederlander zelf niet echt een probleem wilde noemen. "Het was niet per se een probleem. We weten wat het is en gaan eraan werken. Voor nu is de zege het belangrijkst en we hebben nu nog veel ruimte voor verbetering." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na zijn overwinning in Canada.

Russell verliest gevecht met Verstappen in Canada: 'Ik had hem kunnen pakken'

George Russell begon de Grand Prix van Canada vanaf pole position, maar wist deze positie niet om te zetten in een overwinning. De Brit moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Lando Norris. Toch was hij na afloop absoluut niet ontevreden, al denkt hij wel dat hij Verstappen had kunnen pakken. "Het voelt als een gemiste kans. We waren erg snel aan het begin op de inters, maar met de slicks maakte we een paar fouten", zo begon hij zijn praatje tegenover Martin Brundle. "Maar niettemin hebben we ons eerste podium van het jaar. We hadden wel een snelle auto dit weekend en we konden weer vechten om de overwinning. Dat was leuk en dat is waar de Formule 1 om draait en waarom we naar buiten gaan om te racen." Als hij vervolgens de vraag krijgt of hij denkt dat hij Verstappen had kunnen pakken, antwoordt Russell vol vertrouwen: "Ik denk het wel, want we hadden de pace." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van George Russell na zijn podium in Canada.

Hamilton doet verrassende uitspraak na beste resultaat 2024: "Een van mijn slechtste races ooit"

Lewis Hamilton is als vierde aan de finish gekomen in de F1 Grand Prix van Canada. Het is zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Toch beweert de Mercedes-coureur dat het een van zijn slechtste races ooit was. "Over het algemeen heb ik dit weekend erg slecht gepresteerd," legde Hamilton uit tegenover Sky Sports F1 in Montreal. "Gisteren [viel tegen] door verschillende factoren, maar het lag voor aan mezelf, en vandaag was het een van de slechtste races die ik ooit heb gereden. Ik maakte gewoon veel fouten. Natuurlijk als ik me beter had gekwalificeerd, dan had ik me ook in een betere positie bevonden. Het is zoals het is. Ik ga terug naar de tekentafel. Om het nog positief te houden, ik wil iedereen in de fabriek bedanken voor de stappen die zijn gemaakt met deze auto." Lees hier het hele artikel over een ontevreden Lewis Hamilton na de Grand Prix van Canada.

