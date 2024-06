Carlos Sainz is blij met alle complimenten die hij ontvangt en weet dat hij veel opties heeft voor het F1-seizoen 2025, maar stelt dat er nog geen beslissing is genomen en hij niet weet of hij de knoop binnenkort of later door gaat hakken.

Eerder liet James Vowles, teambaas van Williams, weten dat Sainz bovenaan hun lijstje staat voor 2025 naast Alexander Albon. Ook Mercedes en Sauber/Audi worden vaak genoemd, waardoor de Spanjaard in ieder geval genoeg opties heeft. Sainz zegt tegenover Motorsport.com dat hij blij is met de complimenten vanuit Williams. "Ik waardeer uiteraard de interesse en de vriendelijke woorden die James altijd voor me heeft gehad. Hetzelfde kan gezegd worden over hoe ik me voel tegenover hem en zijn team. Maar de realiteit is dat ik nog niet heb besloten waar ik volgend jaar naartoe ga, omdat ik, zoals ik laatst in de persconferentie zei, te gefocust ben."

Sainz bezig met de F1-raceweekenden van 2024

Sainz zelf beweert dat hij momenteel te veel bezig is met alle raceweekenden, die elkaar nu in rap tempo op gaan volgen. Tot eind juli staan er, inclusief de race in Canada, nog zes races op het programma. Hieronder valt een triple header. "Op dit moment is mijn hoofd te gefocust op elk weekend dat we bezig zijn. Weekend in, weekend uit, ik vecht voor podiumplaatsen of overwinningen. Het is dus heel moeilijk om je gedachten op de toekomst te richten als er steeds zo'n belangrijk weekend aankomt."

Sainz heeft 'tijd nodig' om beslissing over toekomst in F1 te nemen

Volgens Sainz gaat hij zijn tijd nemen om een beslissing te nemen over zijn toekomst in de koningsklasse voor 2025 en daarna. Zoals gezegd heeft de Spanjaard veel opties en wil hij de juiste keuze maken. "Ik heb wat tijd nodig om met mijn management en mezelf te praten en dan te beslissen waar ik naartoe wil. Maar op dit moment is er nog niets besloten. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik kan wachten of dat de beslissing eerder komt. Ik weet het eerlijk gezegd niet op dit moment."

