Waar de volgende stap van Carlos Sainz zal zijn, dat zal moeten gaan blijken. Williams-teambaas James Vowles staat in ieder geval met open armen klaar om de Spanjaard te verwelkomen bij het team uit Grove, zo onthult de teambaas in Canada.

De afgelopen weken is het hard gegaan met de contracten binnen de Formule 1. Zo stond Sainz bij diverse teams op het lijstje, maar Red Bull kondigde deze week Sergio Pérez voor de komende twee seizoenen aan. Daarmee continueert de Oostenrijkse renstal de samenwerking met de Mexicaan en is die deur dus gesloten voor Sainz. Audi lijkt ook nog altijd te lonken naar de Ferrari-coureur, maar die liefde lijkt niet wederzijds.

Artikel gaat verder onder video

Sainz moet knoop doorhakken

De naam van Williams dook de afgelopen weken ook op en Vowles geeft tekst en uitleg: "Eerst en vooral denk ik dat Carlos een uitzonderlijke coureur is. Hij is een coureur die races wint. En ik denk dat elk team bevoorrecht zou zijn om hem in hun organisatie te hebben. Maar meer dan dat valt er op dit moment niet te zeggen. Ja, niets meer dan dat." Toch gaat Vowles bij Sky Sports F1 nog een stapje verder en onthult hij concrete interesse: "De wereld is aan het veranderen en iemand als Carlos zou heel goed in ons grote geheel passen. Natuurlijk heeft hij de keuze of hij wil komen of niet. Dat is aan hem om te beslissen."

Williams houdt rekening met een krachtige power unit van Mercedes in 2026 en Vowles wijst naar de opwaartse spiraal van het team. "Williams is niet meer hetzelfde team als drie jaar geleden. Het feit dat we met Carlos praten laat onze andere aanpak zien. We willen twee coureurs van wereldklasse in onze gelederen hebben. We willen dat de wereld weet dat we hier zijn en dat we het menen. We zullen investeren in wat nodig is om weer vooruit te gaan."

Mercedes gaat voor Antonelli

Het team van Mercedes was ook een tijdje geïnteresseerd in Sainz, maar Toto Wolff lijkt nu toch alle ballen op jongeling Kimi Antonelli te willen zetten. "Ja, we willen ons gewoon concentreren op Andrea Kimi Antonelli. Dat is onze toekomst. We willen ons ook inzetten voor de jonge coureurs. Dat hebben we ook tegen Carlos gezegd", zo vertelde de teambaas van Mercedes bij Sky Sports Deutschland.

Gerelateerd