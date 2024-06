Lewis Hamilton is als vierde aan de finish gekomen in de F1 Grand Prix van Canada. Het is zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe. Toch beweert de Mercedes-coureur dat het een van zijn slechtste races ooit was.

Hamilton kwalificeerde zich als zevende op het Circuit Gilles Villeneuve. Al gauw vond hij zijn weg de top vijf in. De zevenvoudig wereldkampioen hoopte het gevecht aan te kunnen gaan met Max Verstappen, de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en teamgenoot George Russell. In de slotfase lag Hamilton eventjes derde. Piastri en Russell raakten elkaar in de laatste chicane, waardoor de laatstgenoemde de baan moest afsteken en tijd verloor. Hamilton haalde vervolgens de Australiër in. Hij werd echter teruggepakt door Russell en dus moest Hamilton genoegen nemen met de vierde stek.

Veel fouten

"Over het algemeen heb ik dit weekend erg slecht gepresteerd," legde Hamilton uit tegenover Sky Sports F1 in Montreal. "Gisteren [viel tegen] door verschillende factoren, maar het lag voor aan mezelf, en vandaag was het een van de slechtste races die ik ooit heb gereden. Ik maakte gewoon veel fouten. Natuurlijk als ik me beter had gekwalificeerd, dan had ik me ook in een betere positie bevonden. Het is zoals het is. Ik ga terug naar de tekentafel."

Meer upgrades

"Om het nog positief te houden, ik wil iedereen in de fabriek bedanken voor de stappen die zijn gemaakt met deze auto," vervolgde de Brit. "Het begint een auto te worden waarmee we kunnen vechten. Dat is het positieve voor de volgende fase van het seizoen. Ik weet dat er meer upgrades aan zitten te komen en het zal een spannend gevecht worden. Als het goed zit in mijn hoofd, dan zullen de resultaten ook beter worden."

