Max Verstappen had op vrijdag in Canada motorproblemen, waardoor hij maar weinig rijtijd had tijdens de tweede training. Het probleem zat in de MGU-K en hoewel het voor dit weekend uiteindelijk geen straf opleverde, verwacht de Nederlander dat hij dit later in het jaar wel zal krijgen.

Een zeldzaam slechte vrijdag deed zich bij Red Bull voor in Canada. Zo was de verwachting al dat de kerbstones en hobbels een probleem zouden vormen, maar tijdens de kwalificatie wist Verstappen dan wel weer de poletijd te evenaren. Toch speelde er betrouwbaarheidsproblemen op, want de MGU-K liet het tijdens de tweede training afweten.

Geen impact in Canada, wel later dit jaar

Volgens het Italiaanse Formu1a.uno moesten de monteurs op vrijdag toch wel flink aan de bak. Zo was door het uitvallen van de MGU-K schade ontstaan aan de vloer en het chassis. Teams mogen in het seizoen slechts vier exemplaren van de MGU-K inpassen, zonder daarvoor een straf te krijgen. Voor het installeren van een vijfde exemplaar ontvangt de coureur wel een gridstraf. Verstappen houdt dan ook rekening met een straf. "Ik weet dat ik tijdens het seizoen een straf zal moeten uitzitten", zo verklaart hij. Red Bull kennende zal dit moment tactisch worden gekozen, op een moment dat het de Nederlander het minst pijn gaat doen.

