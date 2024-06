Hoewel Max Verstappen het niet helemaal zag aankomen, heeft hij samen met George Russell de snelste tijd in Q3 op het bord weten te zetten. De Nederlander hoopt op wat regen, want dat kan de Grand Prix van Canada weleens interessant maken.

De RB20 voelt zich op het Circuit Gilles Villeneuve niet helemaal thuis en Sergio Pérez, die uiteindelijk als zestiende werd afgevlagd, is daarvan het bewijs. Verstappen kon wel meer uit zijn bolide halen en wist precies dezelfde tijd als Russell te rijden. Het levert een interessante uitgangspositie op, want het duo deelt vanavond de eerste startrij. Met een mogelijke bui die toch wel rondom het circuit hangt en de Ferrari's die buiten de top tien starten, zou het weleens een spektakel kunnen gaan worden.

'Muren staan dichtbij'

Tijdens een regenbui vallen de verschillen tussen de auto's weg en komt het neer op de stuurmanskunsten van de coureurs. Verstappen legt op de persconferentie na de kwalificatie uit dat hij een regendansje gaat doen. "Als het morgen gaat regenen, al is het een beetje, dan kan het heel interessant worden. En ik denk dat de chicanes en het nieuwe asfalt het hier erg glad kunnen maken en als je een klein foutje maakt, zijn de muren ook erg dichtbij. Dus daar moet je rekening mee houden", zo wijst Verstappen naar de uitdaging.

Verstappen heeft meer vertrouwen in nat wegdek

Waar dat gevoel in de regen vandaan komt? "Ik denk dat we allemaal veel op nat wegdek hebben gereden, zo we zijn opgegroeid, omdat we uit Groot-Brittannië en Nederland komen!", glimlacht de Nederlander. "Ik denk dat je over het algemeen van nature meer vertrouwen hebt in rijden op nat wegdek. Het is een beetje een andere uitdaging", legt de Nederlander uit. Toch is er ook een probleem met de spray en dat erkent Verstappen: "Natuurlijk is het tegenwoordig met onze auto's vrij moeilijk om te zien als het veel regent, dus we kunnen niet altijd racen onder natte omstandigheden."

